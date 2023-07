​Madres que luchan por la libertad educativa

Una vez más, casi el final al principio: “¿Cuándo nos hayan despojado de todo y ya no nos puedan arrancar más, de qué van a vivir estos prójimos… y prójimas? El que tengamos en el Gobierno ministros que no tienen titulación universitaria, realmente, no debería significar otra cosa que la gran capacidad de análisis que poseen algunas personas aún sin haber tenido la formación que los estudios universitarios dan.