Un estudio jurídico en búsqueda de la excelencia

El veloz cambio que la sociedad viene experimentando debido al avance de las nuevas tecnologías tiene un impacto profundo en el mundo legal, ello obliga a los ciudadanos y empresas a buscar los especialistas adecuados con la finalidad de tener acceso a la asesoría legal más adecuada para tomar decisiones convenientes y rentables para una organización.

Es en estas circunstancias que el respaldo de un estudio jurídico moderno, ágil y orientado a las soluciones se hace imprescindible, el Estudio Ugaz Zegarra & Abogados Asociados en Perú, es un ejemplo de esa filosofía de trabajo. Este estudio jurídico ha sido reconocido en la lista de estudios líderes por prestigiosos directorios internacionales como el inglés Chambers & Partners y el francés Leaders League, en un reconocimiento a su orientación de servicio al público, tanto del sector privado como del sector público. Sus más de 20 años de experiencia profesional y académica en el sector lo respalda.

¿Por qué utilizar los servicios jurídicos de Ugaz Zegarra & Abogados Asociados? La principal fortaleza de EUZ lo representan sus profesionales, quienes hacen de sus clientes la prioridad, ofreciéndoles un servicio personalizado, actualizado y eficiente. Bajo la efectiva dirección de su socio fundador Fernando Ugaz, el equipo legal viene consolidándose como un jugador visible en el mercado legal peruano, habiendo pasado de ser una boutique penal a brindar servicios en otras áreas del derecho tales como Derecho Corporativo, Administrativo, Litigios Civiles y otros, con el mismo profesionalismo, eficiencia y dedicación en un corto periodo. Sus clientes incluyen influyentes personalidades de la política del país, corporaciones e individualidades propietarios de un alto valor patrimonial.

Una empresa que ofrece soluciones y que ama lo que hace: servir a sus clientes La visión de EUZ cree en la importancia de ofrecer un servicio de la más alta calidad, asesorando con disciplina, creatividad, y eficiencia, pero por sobre todo, hace su objetivo entender las necesidades de sus clientes, los objetivos de sus negocios, para así ofrecerles soluciones acordes a sus particulares circunstancias, maximizando el uso eficiente de tiempos y recursos para que los mismos sean reflejados.

He aquí algunas de las razones por la que el Estudio Ugaz Zegarra & Abogados Asociados se diferencia de otros competidores en el mercado:

Profundo conocimiento y soluciones creativas: el equipo del EUZ se destaca no solo por tener un profundo conocimiento de la ley sino también por un gran entendimiento del ordenamiento peruano, una comprensión de las industrias de sus clientes, así como siempre tener sus intereses como prioridad. Esto permite a sus profesionales brindar a los clientes soluciones prudentes, creativas y eficientes, independientemente del tipo de situación o problema en cuestión.

Asesoramiento eficiente: su dinámica práctica brinda asistencia en todo tipo de asuntos penales, constitucionales, civiles y administrativos, ante todo tipo y nivel de tribunales.

Experiencia y flexibilidad: su equipo es muy apreciado por clientes y colegas, y ha sido constantemente reconocido por su excelente trabajo y amplia experiencia; su flexibilidad le permite ajustarse a las necesidades de los clientes.

Profesionales destacados: su socio fundador, Fernando Ugaz, es un litigante experimentado y creativo con alta sensibilidad para comprender los problemas comerciales y equilibrar el asesoramiento legal con los impulsores económicos de los clientes. Ha sido incluido en los rankings internacionales de Chambers & Partners y Leaders League.

Enfoque estratégico: la firma diseña estrategias para los procesos judiciales con el fin de lograr mayores resultados y/o proteger los intereses de sus clientes.

Casos de alto perfil: la práctica se encuentra rutinariamente involucrada en casos de alto perfil.

Información legal actualizada: los abogados del estudio no tienen miedo de tomar casos desafiantes; el equipo participa habitualmente en algunos de los casos más destacados, complejos y exigentes que requieren trabajar bajo altos niveles de presión. Creen firmemente en el importante papel que juega la información actualizada en el éxito de las firmas modernas, es por eso que sus abogados están constantemente capacitados para utilizar los últimos instrumentos legales disponibles.

Compromiso total con los clientes y atención personalizada: en Estudio Ugaz Zegarra & Abogados Asociados están 100 % comprometidos con todos sus casos, trabajan día y noche para que sus clientes reciban la mejor asesoría legal, es su objetivo hacerlos sentir acompañado durante todo el proceso. Sus clientes aprecian su atención personalizada. Es parte de su política ofrecer un enfoque orientado al servicio.