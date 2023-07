66 Garage ofrece a sus clientes la oportunidad de disfrutar de una experiencia de conducción única en auténticos vehículos americanos

Los amantes del motor disfrutan de conducir cualquier buen vehículo. No obstante, los verdaderos apasionados saben que hay coches que conducirlos es todo un sueño y una experiencia única. Esto es, precisamente, lo que durante mucho tiempo ha ofrecido 66 Garage desde su sede en Pozuelo de Alarcón en Madrid. Pero ahora, este concesionario de compraventa de vehículos exclusivos de diferentes partes del mundo, se traslada a Benicasim, en Castellón, para ofrecer experiencias de conducción y alquileres de coches americanos modernos. Los amantes de los coches exóticos y de alta cilindrada que se encuentren en esta zona podrán aprovechar esta nueva sede del concesionario para vivir esta experiencia única.

66 Garage abre una sede en Benicasim para ofrecer experiencias de conducción exclusivas Recientemente, 66 Garage ha trasladado su departamento de Experiencias a Benicasim, concretamente en la costa de Castellón de la Plana. El objetivo es ofrecer allí experiencias de conducción y alquiler de algunos de los vehículos americanos modernos mejor valorados por los amantes del motor. En este lugar, el concesionario ofrecerá recorridos por rutas maravillosas a lo largo de la costa, subiendo a los clientes a bordo de ejemplares como un Ford Mustang GT, un Dodge Challenger RT o un Camaro RS. Estos tres vehículos son ampliamente reconocidos por sus extraordinarios motores e impresionantes prestaciones, que hacen que conducir uno de ellos sea toda una experiencia única en la vida.

Pero además de estas experiencias de conducción, los clientes también tendrán la posibilidad de alquilar los coches durante diferentes periodos de tiempo. Por ejemplo, se pueden alquilar para medio día, un día o todo el fin de semana. Este servicio es ideal para quienes necesitan alquilarlo para bodas, eventos o simplemente para vivir la experiencia de tener uno de estos coches durante unas horas.

Especializados en la importación y venta de coches extranjeros La empresa 66 Garage también se dedica a la importación y venta de todo tipo de coches, no solo americanos, sino también europeos, japoneses, etc. De hecho, cuentan con una experiencia de más de 14 años, ofreciendo garantía de seguridad en toda la operación, ya que solo compran a proveedores de total confianza, en su gran mayoría a las propias casas oficiales. Además, todos los coches que importan y comercializan cuentan con kilómetros certificados, están libres de accidentes y tienen garantía de un año. Adicionalmente, se encargan también de ofrecer financiación a cualquier cliente que lo necesite.

Con esta nueva apertura, 66 Garage busca no solo llevar estas experiencias de conducción a otros lugares y a más personas, sino también digitalizar todavía más todo el proceso de venta. De esta forma, se abaratan los costes y se ofrece mayor transparencia y agilidad en todos los procesos.