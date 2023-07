Decoratips ofrece 15 ideas del estilo con más carácter

La decoración industrial con los años consiguió ganarse un lugar en el mundo del interiorismo, gracias a una filosofía de arquitectura sin pretensiones y un atractivo visual que encuentra su origen en las viviendas de tipo loft de la Nueva York de mediados del siglo XX.

Se trata de un formato que apuesta a los espacios abiertos, a la combinación de piezas oxidadas y muebles desgastados, junto al uso de materiales como hierro, acero u hormigón, entre otros. En este contexto, el blog Decoratips ofrece 15 ideas para decorar tu salón con estilo industrial, el estilo más atrevido y con carácter del 2023.

Rasgos claves de la decoración industrial El look industrial emergió de la mano del abandono de viejas fábricas, industrias y almacenes neoyorkinas que progresivamente fueron ocupadas por jóvenes artistas que no solo hicieron de ellas un espacio residencial, sino también un lugar donde trabajar.

A partir de allí, surgió el estilo de viviendas tipo loft y una corriente estética orientada a apostar por la personalidad de las estructuras vistas, con techos y ventanales muy altos, junto a un aspecto rústico e inconfundible de los materiales. En este sentido, una de sus principales características es la “desnudez” estructural con tuberías, paredes de ladrillo visto, vigas originales en el techo, columnas de hierro, etc.

Este estilo que siempre sorprende propone ambientes industriales con salones, cocinas, comedores o baños en los que puedan aplicarse combinaciones de hormigón y madera con ladrillo a la vista, sin recurrir a yesos ni pinturas. Asimismo, la paleta cromática se centra en tonos neutros con la finalidad de privilegiar la atención únicamente en los materiales y la estructura.

La decoración industrial, con la ausencia de paredes y techos altos, también se caracteriza por dar al espacio una amplitud visual y luminosidad. Al mismo tiempo, esta tendencia procura configurar espacios minimalistas con muebles y accesorios que irradien reminiscencias vintage.

Ideas para una decoración rústica y con “más carácter” La revista Decoratips en su plataforma web ofrece diversas categorías con muchos trucos y consejos para adornar cualquier salón con la visión de un decorador. En este contexto, el portal contempla numerosos tips e ideas para decorar un loft o una vivienda con la arquitectura de una fábrica neoyorkina.

Según aconsejan los especialistas, dejar las paredes o columnas de hormigón en bruto otorga al espacio un ambiente único y excéntrico. Asimismo, recurrir a lámparas de bombilla vista y vintage confiere al ambiente un “alma” de iluminación industrial.

Por otro lado, los expertos en interiorismo recomiendan dejar visibles a las tuberías, vigas y conductos para darle un toque urbano al salón; al igual que las paredes de ladrillo visto que irradian un formato rústico de fábrica. El suelo de hormigón resulta recomendable porque es resistente y fácil de limpiar.

En cuanto a los amueblamientos, la revista sugiere entre otras cosas implementar un baúl industrial como mesa de centro; mesas de madera con patas de hierro forjado o una mesa industrial con ruedas; o apostar por la “elegancia ruda” de un sofá de cuero marrón.

Por último, Decoratips aconseja utilizar una gama sofisticada de colores neutros (como el gris), materiales que incluyan a la madera y un enfoque de decoración totalmente ecléctico.