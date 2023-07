Allianz organiza un "drive in" para agilizar los siniestros generados por las tormentas

La compañía sigue incorporando nuevas soluciones e iniciativas para dar la mejor respuesta a sus clientes en su apuesta por un servicio ágil y excelente. El 100% de los siniestros de lunas notificados en la primera semana ya han sido resueltos. Los fenómenos tormentosos de la pasada semana afectaron a más de 2.500 clientes de la compañía en el norte de la península Allianz ha instalado un "drive in" en Vitoria para agilizar la gestión de los siniestros de los vehículos afectados por los fenómenos tormentosos, de la semana pasada en el norte de la Península. Esta nueva solución viene a complementar las acciones que la compañía ya contempla en su protocolo especial de eventos meteorológicos, que incluyen servicios de asesoramiento e información, activación y alerta a la red de peritos para que intervengan con la máxima rapidez o refuerzo de sus sistemas de peritación digital.

El "drive in" dispuesto por la compañía ofrece a los clientes la posibilidad de gestionar una peritación digital "in situ" y obtener, en el mismo proceso, la fecha y hora de la reparación de los daños en su vehículo. Durante la primera semana de actividad, múltiples clientes se beneficiaron de este servicio.

Allianz ha activado también un protocolo adicional con cinco de sus Talleres Excelentes, nueve talleres especializados en lunas de la zona afectada, para atender estas incidencias priorizando siempre los daños inmovilizantes. Así,el 100% de los siniestros de lunas notificados en la primera semana tras el evento ya han sido resueltos. En lo que se refiere a los daños relacionados con chapa y pintura, el 30% de las incidencias han sido atendidas también por los Talleres Excelentes en los siete días siguientes a las tormentas de granizo.

Los fenómenos tormentosos de la pasada semana afectaron a más de 2.500 clientes de la compañía en el norte de la península (Zaragoza, Teruel, Navarra, La Rioja y Álava) de los cuales cerca del 70% se concentraron en Vitoria, con daños a vehículos.

"Hemos puesto inmediatamente toda nuestra operativa en marcha para actuar con la máxima rapidez y solventar los siniestros generados por las fuertes tormentas de granizo. Con el dispositivo instalado en Álava queremos dar un paso más para mostrar nuestra disposición de estar siempre cerca de nuestros clientes, muy especialmente en aquellos momentos en los que más nos necesitan", apunta Ricard Ribas, Director de Siniestros de Allianz Seguros.

Nuevas operativas ante fenómenos extremos

Allianz actualiza constantemente su operativa e incorpora nuevas herramientas y soluciones a sus protocolos de emergencias con el objetivo de ofrecer un servicio excelente, conseguir que los afectados recuperen, lo antes posible, la normalidad y convertirse en la compañía de referencia para clientes, mediadores y empleados.

En este sentido, especial mención merece el servicio de gestión de siniestros para los clientes localizados en zonas de riesgo "Allianz Alert" que permite a la compañía contactar, de manera inmediata, con aquellos asegurados que, tras un incidente extraordinario se encuentran el perímetro de influencia y, por tanto, podrían haber resultado afectados por el mismo. En los últimos días, a través de este sistema, la compañía sigue contactando con los clientes ubicados en el entorno del incendio que asola La Palma para activar inmediatamente las medidas necesarias en cada caso.

La herramienta Allianz Alert viene ya demostrando su eficacia desde el verano de 2021 cuando la compañía contactó de forma proactiva con decenas de clientes y sus mediadores potencialmente afectados por la oleada de incendios que, el pasado año, asolaron el territorio.

Además, Allianz trabaja desde hace años en la prevención de daños ocasionados por fenómenos meteorológicos. Así, dispone de un servicio de alertas a través del cual informa a sus clientes, con 24 horas de antelación, de condiciones meteorológicas extremas (alerta roja) previstas en las zonas en las que tengan riesgos asegurados. Alertas Meteo notifica, a través de un SMS, a todos aquellos clientes de Hogar con riesgos ubicados en las poblaciones en las que se prevé un fenómeno atmosférico con una magnitud inusual (altas/bajas temperaturas, vientos, precipitación, nieve, tormenta eléctrica,etc.).

Sobre Allianz Seguros

Allianz Seguros es la principal filial del Grupo Allianz en España y una de las compañías líderes del sector asegurador español. Para ofrecer los mejores resultados para los clientes, la compañía apuesta por la cercanía física (a través de sus Sucursales y Delegaciones con más de 2.000 empleados y su red de más de 10.000 mediadores), y tecnológica (mediante herramientas como su aplicación para smartphones y tabletas, su área de eCliente de la web corporativa, y sus más de 500.000 SMS enviados anualmente a sus clientes).

Cuenta con una de las gamas de productos más completa e innovadora del mercado y se basa en el concepto de seguridad integral. Por eso, los productos y servicios que ofrece la compañía van desde el ámbito personal y familiar al empresarial, ofreciendo desde seguros de Vida, Autos, Hogar, Accidentes, o Salud, pasando por Multirriesgos para empresas y comercios, hasta las soluciones aseguradoras personalizadas más complejas.