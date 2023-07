EJUNTAS, la aplicación clave para una efectiva relación entre vecinos y administrador

En el artículo previo sobre la aplicación EJUNTAS, se destacaron las numerosas ventajas que su desarrollo aporta a la comunidad de vecinos, en particular en lo que respecta a la mejora de la información sobre los temas relevantes para los vecinos. En este nuevo análisis, se profundizará en las repercusiones positivas que el uso efectivo de esta aplicación tiene en las relaciones entre los vecinos y el administrador de la comunidad vecinal.

La aplicación EJUNTAS facilita una comunicación directa entre los vecinos y el administrador, lo que permite abordar de manera eficiente los temas de interés de la comunidad. Los vecinos pueden consultar y proponer asuntos para incluir en el orden del día de las reuniones vecinales, lo que brinda al administrador una visión más clara de las preocupaciones y necesidades de los residentes.

La aplicación ofrece la posibilidad de solucionar temas de menor importancia mediante conversaciones entre los vecinos y el administrador, evitando la necesidad de incluirlos en el orden del día de la próxima junta de vecinos. De esta manera, el administrador puede comunicar las soluciones en curso a los vecinos, lo que reduce la cantidad de temas a tratar y el tiempo invertido en las reuniones.

En caso de no poder asistir a la junta, la aplicación permite que el vecino pueda expresar sus puntos de vista y opiniones sobre los asuntos propuestos en el orden del día, otorgando al administrador la representación de sus acuerdos y decisiones.

Estas formas de comunicación entre el administrador y los vecinos ofrecen beneficios importantes para la eficacia del trabajo administrativo. Por un lado, brindan mayor transparencia en los asuntos tratados en las juntas vecinales, ya que el orden del día puede elaborarse considerando las sugerencias ofrecidas por los vecinos en estas conversaciones. Por otro lado, aseguran que los temas abordados en las reuniones sean realmente aquellos que preocupan a los vecinos, evitando que los asuntos sean seleccionados por intereses particulares. A través de la aplicación EJUNTAS, el administrador puede verificar el verdadero interés de los puntos del día mediante consultas a los vecinos.

Otra función importante de la relación entre los vecinos y el administrador a través de la aplicación EJUNTAS es la notificación de incidencias y actualizaciones de temas que no requieren ser tratados en las juntas vecinales, sino que pueden ser abordados mediante el contacto directo entre vecinos y administrador. Esta tarea, a veces engorrosa, se simplifica y agiliza gracias a la aplicación.

En resumen, la aplicación EJUNTAS favorece una comunicación fluida entre vecinos y administrador, mejorando la eficiencia en la gestión de la comunidad de vecinos y fomentando una mayor participación y satisfacción de los residentes.