PoolTiger, expertos en el tratamiento de agua y mantenimiento de piscina

Disfrutar de una piscina en casa o ir a una piscina pública, resulta ser una experiencia divertida y hasta relajante. Sin embargo, si esta no cuenta con los tratamientos de agua y mantenimientos adecuados, esta experiencia podría convertirse en una muy desfavorable, especialmente para la salud de los bañistas.

Por esta razón, es imprescindible la aplicación de cloro a las piscinas periódicamente, aunque también existen otras opciones de limpieza más innovadoras y naturales en la actualidad. Uno de estos casos es el de la empresa PoolTiger, la cual ha desarrollado productos para el tratamiento y mantenimiento de agua de piscinas 100 % ecológicos y libres de químicos.

Estos no son nada más que, unidades de PVC de fácil instalación, que actúan mediante un proceso de cavitación hidrodinámica, manteniendo el agua limpia y cristalina en todo momento.

Tratamientos de agua y mantenimiento de piscinas: ¿es necesario el uso de químicos? Para mantener una piscina libre de malos olores, sabores desagradables o ese color verdoso indeseado, se precisa de realizar tratamientos de agua y el mantenimiento de limpieza adecuado.

Uno de los productos químicos más utilizados para la limpieza de las piscinas es el cloro, ya que actúa como un potente desinfectante de microorganismos patógenos, protegiendo a los bañistas de adquirir ciertas enfermedades infecciosas. Sin embargo, para que este sea efectivo, debe emplearse en la dosificación correcta, considerando a su vez su periodicidad en la aplicación.

No obstante, es importante precisar que, el cloro en algunas personas puede causar efectos adversos para la salud como irritación en los ojos y la piel o dificultad para respirar. Además, este es un producto químico que debe comprarse constantemente, por lo que implica inversiones elevadas a largo plazo para la limpieza de las piscinas, especialmente en piscinas públicas.

Afortunadamente, las soluciones de desinfección para piscinas han evolucionado rápidamente, por lo que ya no es necesario el uso de químicos, brindando diferentes alternativas a los dueños de piscinas mucho más rentables para sus bolsillos, sin dejar de cuidar la seguridad y salud de los bañistas.

Un producto revolucionario para la desinfección de piscinas, sin químicos Una de las soluciones más innovadoras para los tratamientos de agua de piscinas es la cavitación hidrodinámica, la cual comprende de una tecnología que genera un proceso de formación, desarrollo e impulsión de microburbujas de vapor en un medio líquido.

Las características físicas del proceso de cavitación producen la eliminación de diferentes patógenos. Por ende, PoolTiger se apropió de esta tecnología y trae al mercado una línea de productos para el saneamiento de aguas que funciona mediante el proceso de cavitación hidrodinámica, garantizando ahorro, ecología y salud a sus compradores.

Sus aparatos hechos en termoplástico resistente destruyen materia orgánica, como virus, bacterias, algas y demás contaminantes del agua, así como también eliminan los efectos nocivos del cloro, destruyendo el cloro combinado y las cloraminas y reducen la necesidad de cloro y otros productos químicos hasta en un 90 %.

Es así como las familias y los huéspedes de las piscinas pueden evitar la exposición a microorganismos patógenos y diversos productos químicos, ya que todos los aparatos de PoolTiger actúan mediante procesos naturales de desinfección y libres de químicos, haciendo la experiencia de baño mucho más segura.