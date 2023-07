Sokios y su amplia oferta de manteles textiles para este verano

El verano es la temporada del año ideal para aprovechar el buen clima y compartir entre familiares o amigos deliciosas comidas al aire libre. En este sentido, la selección adecuada de los manteles textiles para verano no solo resulta favorable para impresionar a los invitados, sino que le añade un toque de elegancia y estilo a los espacios exteriores del hogar.

La calidad es un elemento determinante a la hora de adquirir este tipo de pieza, por eso la importancia de elegir productos de fabricantes reconocidos. Sokios es una empresa española especializa en la elaboración y comercialización de ropa de hogar y decoración con altas prestaciones, diseños exclusivos y productos 100 % libres de tóxicos, apostando por un comercio justo y respetuoso para el medioambiente.

¿Qué aspectos tomar en cuenta al elegir un mantel de mesa para el verano? La puesta a punto de las terrazas y jardines es algo a lo que se le presta especial atención durante el verano. Disfrutar de un día de sol en la piscina o simplemente contemplar una puesta de sol desde un espacio abierto del hogar es un privilegio de esta temporada del año, por lo que conviene preparar todos los elementos necesarios para que el momento sea perfecto.

Entre ellos, está renovar los textiles de la mesa adecuándolos al estilo veraniego. La primera recomendación es elegir un tema que refleje la alegría de la temporada. Optar por un estilo tropical, marino e incluso minimalista es una opción recomendable. Los colores vibrantes como el amarillo, naranja o estampados con estilos florales reflejan alegría y frescura, mientras que los colores claros como el blanco, azules suaves y los tonos pasteles, son ideales para darle el toque elegante a la mesa. También es importante basar la selección tomando en cuenta el estilo de la vajilla.

Otro aspecto relevante es elegir un mantel con una tela que sea resistente a las altas temperaturas. Los manteles textiles para verano de Sokios, están elaborados a base de un tejido suave, pero resistente que no pierde color frente a las inclemencias del sol. Además, no absorben las manchas y pueden lavarse y secarse en la lavadora sin tener que plancharse. Todas estas características lo convierten en una gran alternativa para vestir las mesas durante el verano.

Colección de manteles para el verano de Sokios Apasionados por las tendencias del diseño y por los productos bien hechos, Sokios se ha esmerado por elaborar una colección de mantelería para verano que destaca por sus modelos alegres y dinámicos.

Entre los artículos más destacados, se encuentran el mantel Primavera elaborado 100 % con microfibra de poliéster. Su diseño es estampado y cuenta con variedad de elementos florales y tropicales en colores vivos que evocan alegría y juventud siendo una alternativa excelente para decoraciones modernas y alegres.

Todos los textiles de la marca son elaborados a base de productos libres de contaminaciones. Gracias a esta característica, la empresa ha adquirido la etiqueta ecológica de OEKO-TEX que avala que sus artículos son respetuosos con el medioambiente.