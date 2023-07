CareMe at Home explica cómo las herramientas telemáticas mejoran la asistencia médica

La digitalización ha llegado a abarcar diferentes áreas, entre ellas el sector salud. Las herramientas telemáticas de atención médica están cambiando la forma en la que las personas acceden y reciben asistencia médica. Diversos estudios ponen en manifiesto que esta tecnología contribuye a disminuir las citas de atención primaria, las visitas a urgencias y los ingresos hospitalarios o la morbilidad.

En este sentido, un servicio destacado de asistencia médica remota es CareMe at Home. La plataforma de telemedicina tiene el objetivo de mejorar la calidad asistencial de los pacientes y optimizar la gestión por parte del personal médico, aportando soluciones a los problemas que existen actualmente en la atención del sector sanitario.

Herramientas telemáticas mejoran la asistencia médica El sector sanitario se está adaptando cada vez más a una nueva realidad imperante que proporciona alternativas para el cuidado de la salud: la telemedicina. Consiste en un sistema de comunicación interactiva en tiempo real entre el médico y el paciente, para la prestación de servicios sanitarios.

Basándose en esta tecnología, la empresa CareMe at Home ha desarrollado una aplicación que brinda soluciones a los problemas de asistencia técnica. Permite el acceso remoto a los servicios médicos en diferentes especialidades, siendo una alternativa muy beneficiosa, especialmente, para pacientes que viven lejos de entornos urbanos o en zonas rurales que no tienen posibilidad de desplazamiento de manera independiente.

A través de esta aplicación se evitan los largos tiempos de espera en las clínicas, ya que los usuarios pueden ser atendidos inmediatamente por un personal médico, quien aportará un tratamiento específico según el caso de cada paciente. Otra de las ventajas destacadas de esta alternativa es que se evita la saturación de pacientes en centros médicos, clínicas y hospitales, al tiempo que se reduce la posibilidad de contraer patologías durante la visita médica presencial.

¿Cuáles son las funcionalidades destacadas de CareMe at Home? La plataforma de telemedicina de CareMe ha logrado diferenciarse en su sector por las diversas funcionalidades de atención médica que ofrece, que no se consiguen en otras aplicaciones similares. Además, el sistema ha sido diseñado de forma sencilla e intuitiva, permitiendo al usuario realizar diferentes tareas a la vez de manera rápida.

La aplicación proporciona un canal de comunicación directo y seguro entre el paciente y el equipo médico, pudiendo comunicarse a través de mensajería directa y videollamadas con cifrado seguro. Gracias a su actualizado software de almacenamiento de datos, los usuarios pueden almacenar su información médica, como informes médicos, análisis o archivo de imágenes, entre otros, y tenerlos a la mano cuando necesiten mostrarlos al médico. Adicionalmente, el sistema puede vincularse con dispositivos como los smartwatches y recopilar datos generados por este sistema, que luego pueden utilizar los profesionales sanitarios para generar tratamientos personalizados para el paciente.

Por otro lado, la aplicación tiene una funcionalidad de agenda, en la cual el usuario puede solicitar citas médicas, cambios o cancelaciones de las mismas sin tener que acudir a un centro médico de manera presencial. La aplicación permite también al médico crear y enviar encuestas a sus pacientes para valorar y mejorar el servicio de telemedicina prestado.

La aplicación de CareMe está disponible para su descarga para dispositivos con sistema operativo iOs o Android. De esta manera, los usuarios tienen mayor acceso a los servicios sanitarios de manera ágil en cualquier momento del día.