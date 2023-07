El crecimiento y prestigio de un restaurante puede verse afectado por factores como el grado de recomendaciones. Esas opiniones y reseñas de terceros sobre el local y su comida son capaces de impulsar la popularidad del establecimiento. Viéndolo de esa manera, los influencers de comida se convierten en una gran herramienta para favorecer a aquellos restaurantes no tan conocidos.

En este contexto surge SoloFoodies, una plataforma que conecta a restaurantes con influencers gastronómicos, con el objetivo de dar publicidad, de comentar la experiencia de primera mano, de llegar a más gente, de dar a conocer restaurantes menos conocidos o nuevas cartas de algunos ya de sobra visitados.

SoloFoodies como aplicación potenciadora de restaurantes En el sector gastronómico, las grandes empresas o cadenas de restaurantes tienen la ventaja de poder implementar técnicas de marketing para promocionar su marca. En el caso de restaurantes que disponen de uno o pocos locales, la repercusión que puedan llegar a tener sus productos y servicios se ven altamente reducidos, convirtiendo las recomendaciones en la mejor herramienta que disponen para expandir su clientela, llegar más lejos y alcanzar nuevas audiencias.

Afiliándose a SoloFoodies, los restaurantes se adentran en un ecosistema en el que su local será exhibido a un amplio público. En este, su calificación y calidad se verán sujetas a los comentarios de influencers de comida. Los restaurantes tienen la posibilidad de gestionar colaboraciones con ellos, para así tener a los mejores foodies hablando de ellos, mostrando su experiencia en diferentes redes sociales, en blogs, a través de vídeos, fotos, reels... Esta colaboración permite a los foodies crear links a través de los cuales sus seguidores pueden hacer reserva en el local, permitiendo hacer un control de su alcance y de cómo su influencia atrae a más gente.

Con el fin de garantizar la seguridad de los restaurantes, la aplicación se asegura de que las recomendaciones sean reales. Además, una vez realizada la recomendación del influencer gastronómico, el restaurante podrá medir el impacto que haya generado esa reseña en su negocio.

El rol y relevancia de los influencers de comida en SoloFoodies Los restaurantes ven en los influencers de comida una oportunidad para aumentar su clientela, de dar notoriedad a su marca, de publicitarse y de generar contenido. Sin embargo, siempre existe el temor a que malas reseñas desprestigien al local, derivando en aún más problemas. Para estas situaciones, SoloFoodies cuenta con un sistema que protege a los restaurantes de reseñas malintencionadas, probando la veracidad de sus influencers.

Las reseñas siempre se mantendrán sobre la línea de la legitimidad, ya que la aplicación posee un sistema en el que el restaurante y el influencer gastronómico se ven beneficiados. Uno porque gana popularidad y calidad en su local y otro porque es reconocido por la comunidad debido a su criterio y labor profesional. Es decir, los creadores de contenido deben mantener un perfil profesional, puesto que de no ser así perderán popularidad, resultando en una perdida de prestigio para él en vez de para el restaurante. Además, el impacto verdadero de las recomendaciones no se miden por cantidad de seguidores, sino por quienes en verdad escuchan a los foodies. SoloFoodies rastrea las estadísticas de sus profesionales gastronómicos para valorar a cuánta gente llegan. Son gente de gran influencia entre sus seguidores, aunque no siempre el número de seguidores sea alto: importa la confianza y seguridad que genera lo que crean y sus recomendaciones. Es preferible que muevan gente a que tengan un gran número de likes.

Es así como, por medio de una plataforma, SoloFoodies es capaz de generar un triple impacto. En primer lugar, deja una constancia de calidad a los restaurantes, los cuales aumentan en popularidad. En segundo lugar, los influencers gastronómicos son reconocidos profesionalmente. Por último, las personas tienen acceso a información que les permite decidir a qué restaurante ir basándose en sus valoraciones.