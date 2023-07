La ayuda profesional es clave para el manejo del duelo según la Dra. Victoria Pérez Restrepo

Manejar el duelo puede ser un verdadero reto para las personas, ya que, en efecto, se trata de un proceso de adaptación emocional fuerte, al que uno se enfrenta después de una pérdida importante en su vida. De hecho, hay quienes incluso pueden llegar a estancarse en un estado de duelo, interfiriendo gravemente en su día a día y afectando su calidad de vida. Lo ideal es siempre buscar ayuda en especialistas, para de esta manera asegurar un proceso saludable y un adecuado manejo del duelo. De esto habla la psiquiatra experimentada y especialista en el manejo de personas en duelo, la Dra. Victoria Pérez Restrepo.

La gestión adecuada del manejo del duelo El duelo es la respuesta emocional normal que una persona tiene frente a una pérdida, la cual incluso puede llegar a tener una dimensión física, más allá de lo psicológico. Las pérdidas se relacionan fundamentalmente con aquello que es valioso para quien lo vive, que tenga un significado importante en la vida de esa persona. El concepto no solamente hace referencia a la pérdida de una persona o ser querido, sino también, por ejemplo, a una mascota, un trabajo, una pertenencia, etc. El proceso que conlleva el duelo lleva diferentes tiempos para cada persona que lo experimenta. No obstante, frente a una situación de duelo, lo recomendable según la Dra. Victoria Pérez Restrepo, especialista en el área, es buscar toda la ayuda y todo el apoyo que se pueda, principalmente en profesionales que puedan dar herramientas y soluciones prácticas que ayuden a manejar el duelo y hacerlo mucho más llevadero.

El duelo patológico Es posible que a veces se presente un duelo patológico que interfiere notablemente con el día a día de una persona. Se trata de una tristeza que ya no tiene que ver necesariamente con una pérdida, sino que se ha entrado en un estado de depresión. El duelo patológico o depresión representa una seria dificultad para gestionar las emociones, pudiendo presentarse, por ejemplo, ideas de culpa, minusvalía y desesperanza e incluso ideación suicida. Todo esto impide que pueda desempeñarse adecuada y armónicamente en la vida. El duelo patológico se suele identificar, por ejemplo, al observar que a pesar de que van pasando los meses, la persona continúa añorando a ese ser querido, la vida no tiene sentido ni propósito y presentan dificultades a la hora de aceptar la muerte. También se suelen presentar múltiples cambios del sueño, del apetito y dolores y síntomas en diferentes partes del cuerpo.

La psicoterapia en casos como estos es fundamental. En estas situaciones de duelo patológico es importante pedir ayuda. En este sentido, la psicoterapia y el acompañamiento de un profesional como la Dra. Victoria Pérez Restrepo, pueden ser la salida a este tipo de situaciones, gracias a estrategias y herramientas que ayudarán a manejar el duelo correctamente y prevenir las consecuencias de un duelo patológico.