Conocer las principales diferencias entre comprar ahora una baliza con o sin geolocalización

En España, la normativa de tráfico ha dado un giro a las señalizaciones en caso de accidentes. Desde el 1 de julio de 2022, se podía sustituir el triángulo de emergencia por una baliza luminosa v-16, pudiéndose utilizar tanto el triángulo de emergencia como la baliza luminosa, desde el 1 de julio de 2023 en autopistas y autopistas, ya no es obligatorio el uso del triángulo de emergencia y a partir del 1 de enero de 2026, la única señalización posible para señalizar accidentes será una baliza V-16 con geolocalización.

Sin embargo, como se ha comentado, adquirir balizas con geolocalización no será obligatorio hasta el 1 de enero de 2026. Mientras tanto, los conductores podrán adquirir su baliza con o sin geolocalización. La única diferencia entre una baliza con o sin geolocalización, es que la primera tiene un sistema de geolocalización por el que al encenderla, envía una señal a la Dirección General de Tráfico, por la que se comunica la situación geolocalizada del vehículo. Aparte de esta función, el resto de prestaciones son las mismas. Así lo destaca BalizaSOSBlueshiel49, un fabricante 100 % especializado en estos dispositivos.

Las ventajas de adquirir una baliza sin geolocalización en la actualidad Si bien las balizas con geolocalización serán obligatorias desde el 1 de enero de 2026, hasta esa fecha, por lo tanto, no son obligatorias, pudiendo utilizar, hasta esa fecha, las balizas v-16 sin geolocalización para señalizar correctamente la avería y/o accidente y, de este modo, dejar de utilizar el triángulo de emergencia, el cual al ponerlo o quitarlo puede ocasionar un atropello, habiendo ocasionado a lo largo del 2022 más de 100 fallecidos. ¿Cuáles son las diferencias y ventajas de usar la baliza v-16 con o sin geolocalización?. La única diferencia entre una y otra, es como se ha comentado, que con la de geolocalización, la DGT tiene geolocalizado el vehículo, pero esta prestación va unida, a que estas balizas tienen un mayor precio, rondando alrededor de los 50 euros, cuando una sin geolocalización se puede adquirir por menos de la mitad, y pudiendo adquirir cuando sea obligatoria la de geolocalización a un precio inferior al que actualmente se vienen comercializando. Aunque todavía no sea obligatorio, utilizar desde ya estos dispositivos, dejando de utilizar el triángulo de emergencia, representa un notable beneficio para los conductores.

En primer lugar, no hay que jugarse la vida cada vez que se tenga que utilizar, ya que con este dispositivo, no es necesario tener que bajar del vehículo para colocarlo, instalándola encima del techo simplemente alargando por la ventanilla el brazo porque se adhieren al techo del vehículo por medio de un imán o ventosa, este doble sistema de adherencia y/o sujeción, la marca SOSBlueShield49, es de la pocas que lo ofrece. Al mismo tiempo, ofrecen una señal luminosa visible a 360 grados, tanto de día como por la noche, lo que da un mejor ángulo de visión y una señal perceptible a mayor distancia para los otros vehículos. Por último, es un accesorio liviano y ocupa poco espacio, por lo que resulta muy cómodo y práctico, para llevar dentro del vehículo.

Un modelo de baliza que cubre todas las necesidades de cualquier conductor SOSBlueshield49 ofrece una excelente opción para quienes buscan una baliza V-16 sin geolocalización, hasta el 1 de enero de 2026, aunque comenta la marca que a partir de septiembre de este año, lanzará al mercado su nueva baliza con geolocalización GEOBlueShield49. SOSBlueShield49 es un dispositivo v-16 homologado y autorizado 100 % en todos y cada uno de sus componentes, por la Dirección General de Tráfico, y siendo 100 % española, en todo el proceso de su fabricación. Su mecanismo transmite una luz color ámbar de 360 grados, visible en un rango de hasta 1 kilómetro, con un diseño, ultra compacto, resaltando ante el resto de dispositivos que se comercializan, y siendo de las pocas que ofrece el sistema dual de adhesión mediante imanes y ventosa.