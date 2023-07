Más de 100 becas para estudiar en EEUU, con el campus del exjugador NBA José Manuel Calderón

Es difícil nombrar a una leyenda como José Manuel Calderón y que alguien no lo conozca. Y es que, además de jugar casi 15 años en la NBA, es campeón de Europa y del mundo con la selección española, algo de lo que solamente unos pocos pueden presumir. En este mes de julio se ha celebrado su primer campus de baloncesto en Madrid, junto a los chicos de Drafteados y Deaquiparafuera. Gracias a estos últimos, pudieron ofrecer la posibilidad de conseguir una beca para cada uno de los asistentes al campus para poder estudiar y jugar a baloncesto en los mejores High Schools de Estados Unidos.

Durante el transcurso del campus, Javier García, director de marketing y estrategia en Deaquiparafuera, pudo entrevistar a Calderón y preguntarle acerca del campus y de la educación y cultura en los Estados Unidos. Os dejamos la entrevista a continuación.

José, ¿cómo están yendo estos días en el campus?

Bien, muy bien. La verdad que contentos. Era la primera vez que lo hacíamos aquí en Madrid. Teníamos experiencia de hacer otros campus, y la verdad que de momento los primeros días están yendo genial. Los niños están contentos, felices, que es lo importante. Al final disfrutando de ellos y de la experiencia.

Y ¿cómo estás viendo el nivel de los chicos y chicas que están en el campus?

Pues bien, la verdad que lo bueno que tienen nuestros campus es que son para todo el mundo, que creo que es lo importante. No tienes que haber jugado a baloncesto para poder venir a nuestro campus o puedes haber jugado muchísimos años a baloncesto. Creo que el baloncesto es la excusa para poder educar en valores, para poder hacer muchísimas cosas y es que al final, lo que intentamos hacer es que cada uno esté con gente de su nivel para que, nadie se aburra y todos se lo pasen bien. Al final es lo que importa para esta semana.

Hemos podido ver que han venido algunos invitados, además de Sergio y Jose, los chicos de Drafteados que organizan el campus junto a tu equipo, pues estuvo Benet, creo que hoy tenéis alguna sorpresa preparada para la tarde… Creo que esto a los chicos les está gustando bastante, ¿verdad?

Sí, son experiencias. Al final lo que queremos es que cuando termine el campus se vayan a casa recordando esta semana habiéndolo pasado bien y bueno, yo creo que eso es lo importante. Intentamos aportar diferentes cosas para que puedan contar historias de vuelta y que vuelvan el año que viene.

Bueno, como sabes en Deaquiparafuera nos dedicamos a conseguir becas para que los chicos puedan estudiar en Estados Unidos. Y bueno, quién mejor para hablar sobre EEUU que tú, que llevas prácticamente 20 años viviendo allí, en diferentes ciudades. A día de hoy, estás con tu familia afincado en Nueva York. Así que nos gustaría que nos contases cómo ves el sistema educativo y el deporte en los chicos y chicas en un país como es Estados Unidos.

Bueno pues, es totalmente distinto, por supuesto. Todo depende de la parte educativa, el deporte está totalmente involucrado dentro de la educación y del día a día de los niños. Digamos que allí lo que no existe es a lo que estamos acostumbrados en España, ir al colegio o instituto y luego, vas a tu club a hacer deporte. En Estados Unidos lo haces todo en el mismo sitio. Existen equipos de todo tipo de deporte y es algo muy importante, ya que muchas de las familias dependen de esas scholarships (becas) para que sus niños vayan a mejores universidades en el futuro.

Por último, me gustaría preguntarte; ¿Qué le aconsejarías a un chico o chica, incluso a una familia, que estén pensando dar el paso para estudiar en EEUU con una de estas becas?

Yo creo que cada vez estamos en un mundo más multicultural. Creo que se vive muy bien en todos los estados, que son muy buenas experiencias y que por supuesto, en mi caso me fui a jugar a baloncesto, pero creo que hay mucha gente que da el paso para vivir. Al final, una de las razones por las que yo me he quedado en Estados Unidos es por el idioma. Bueno, mis hijos son los 3 bilingües, y creo que bueno, oye que lo tengan en cuenta, es una experiencia más que hay que tener en la vida y que pensar. Por supuesto luego cada familia es diferente, hay pros, contras… Pero yo creo que es algo que hay que tener en cuenta, ya que es una oportunidad para los chicos y chicas y que, por supuesto, les va a ayudar a tener un mejor futuro.