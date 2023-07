Formación Carpe Diem ofrece diferentes cursos para solicitar el arraigo para la formación

El arraigo para la formación es una nueva forma de arraigo que se incluye en el art. 124 del Real Decreto 629/2022, con la reforma del Reglamento de Extranjería. La misma hace posible que extranjeros puedan alcanzar la residencia temporal por circunstancias excepcionales, siempre y cuando hayan permanecido dos años de manera continuada dentro de España. Formación Carpe Diem ofrece diferentes cursos que permiten a sus alumnos solicitar el arraigo para la formación .

Formaciones ideales para todos los sectores Desde el año 2002, Formación Carpe Diem posee el fin de brindar a sus alumnos los conocimientos, capacitación y experiencia profesional, necesarias para insertarse en el mercado laboral a través de la organización de diferentes actividades. A causa de ello, acceder a formaciones positivas para el futuro profesional es sencillo y ágil.

La amplia variedad de cursos de formación continua y capacitación profesional de Formación Carpe Diem incluye más de quinientas opciones que han ayudado a más de trescientos mil alumnos a alcanzar la inserción laboral. Los mismos pueden realizarse con modalidad a distancia u online, con reconocimiento oficial de los organismos competentes en la materia.

Cursos para solicitar el arraigo para la formación Los requisitos necesarios para poder solicitar el arraigo para la formación en España son diversos. En primer lugar, se requiere acreditar la permanencia continuada en España durante el periodo mínimo de dos años previos a la solicitud de la autorización, así como carecer de antecedentes penales en España y en el país de origen o países donde se haya encontrado en los últimos cinco años.

Vinculado a ello, la persona no debe tener prohibida la entrada en España ni encontrarse dentro de un no compromiso de no retorno al país. Tampoco puede ser ciudadano de un Estado de la Unión Europea, el Espacio Económico Europeo o de Suiza o familiar de ciudadanos de estos países. Asimismo, debe abonarse una tasa y comprometerse a realizar una formación que debe cumplir ciertos matices.

En este sentido, Formación Carpe Diem ofrece cursos online para el empleo, entre los cuales se destacan el curso de celador en la sanidad, la prevención de riesgos laborales, el curso de violencia de género, de auxiliar de ayuda a domicilio, de monitor de ocio y tiempo libre, y de lengua de signos, entre otros. Es importante que, en este sentido, la formación sea realizada dentro de los tres meses desde la notificación de la resolución de concesión de la autorización de residencia, pudiendo la misma prorrogarse por un plazo de doce meses más en el caso de que la misma se extienda más allá de los primeros doce meses.

Gracias a su especialización en brindar cursos que cumplen con los requisitos del arraigo para la formación, Formación Carpe Diem se erige como una excelente opción.