WAIIS, la plataforma de movilidad que quiere poner fin al conflicto entre taxi y VTC

El conflicto entre los taxistas y las apps de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) no es nuevo. Más de una década después de la aparición de las aplicaciones de VTC, continúan los enfrentamientos por el transporte a demanda.

Las apps de movilidad, ya se han adaptado a las necesidades del nuevo usuario: inmediatez, demanda de información y oferta de distintas opciones y vehículos. Pero no todas las partes del sector han entrado en el juego.

WAIIS es la app de movilidad que permite comparar los precios de los principales operadores de transporte en tiempo real, reservar el servicio desde el mismo sitio y procesar el pago.

La plataforma tiene como objetivo acabar con los problemas de movilidad urbana en las grandes ciudades, apostando por una movilidad sostenible y colaborativa, que permita convivir en el mismo territorio a todos los operadores para poder ofrecer a los usuarios una movilidad urbana óptima.

WAIIS movilidad app apuesta por el taxi sacándole a la palestra en su app de movilidad. Pero no se olvida de los VTC, diferenciando los tipos de servicios y manteniendo sus normas.

Cada vez son más las opciones de transporte que surgen en las ciudades, y las aplicaciones que salen al mercado. Esta gran oferta supone un problema a la hora de elegir entre una y otra. Además, se ha visto que, durante los últimos años, con la entrada de operadores privados y los cambios regulatorios de las ciudades, no solo aparezcan nuevos operadores, sino que, de la noche a la mañana, desaparezcan algunos o se produzcan fluctuaciones de precio de los servicios disparadas.

La gran oferta de apps de movilidad no solo perjudica al usuario porque no sabe cómo elegir, sino que afecta a grandes y tradicionales medios de transporte como el taxi: un sector no suficientemente visibilizado dentro de estas plataformas de movilidad.

Una década después de la aparición de las primeras aplicaciones de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC), continúan los enfrentamientos. Así, la mayoría de ciudades, a nivel global, son escenario de lucha por el transporte a demanda.

WAIIS: la app que apuesta por la convivencia entre el taxi y las VTC La convivencia entre el taxi y las VTC pasa por crear un espacio donde cada uno pueda maximizar su potencial para ayudar a los ciudadanos en su área correspondiente. “Dicho espacio, se crea, dando un lugar al sector del taxi dentro de las plataformas de movilidad y sacándoles a la palestra, dónde reside la población online, es decir, todos los usuarios que utilizan apps de movilidad”, indica Álvaro Suárez, cofundador y CEO de WAIIS. A lo que añade que “en WAIIS diferenciamos los tipos de servicios de VTC, los cuales nacieron como servicios personalizados de chofer con reserva, y respetamos las peculiaridades de cada uno”.

En cuanto a los taxis, la compañía de Barcelona Taxi 033, que además opera en ciudades como Madrid, ya se adapta a las necesidades particulares de los usuarios, incluyendo servicios específicos para minusválidos, sillas para niños, con mascota, coche ecológico y para grupos grandes. Es consciente de los retos que tiene que asumir y, por ello, nace la colaboración con la app de movilidad española sostenible WAIIS para afrontar este gran desafío. Con WAIIS es posible solicitar, comparar y pagar el medio de transporte desde la misma app, y, además, permite elegir el taxista con el que se quiere efectuar el viaje y conocer cuál es el estado y localización del taxi que se ha solicitado.

Y, ¿por qué usar WAIIS para pedir un taxi en lugar de hacer una llamada? Cuando un usuario pide un taxi por teléfono, no sabe quién es el taxista, ni su ubicación, ni el recorrido hasta que llega a recogerle. WAIIS ofrece una experiencia digital para la contratación del taxi, ofreciendo un contacto directo con el profesional, es decir, permite poner cara y nombre al conductor, conocer su ubicación en tiempo real e incluso saber la matrícula del vehículo que viene a recogerte. De esta forma, “gracias a la digitalización de este servicio, el usuario puede acceder a un servicio seguro y con una experiencia de usuario al nivel tecnológico que demanda la sociedad actual”, aclara Paulo Gómez, Co-fundador y COO de WAIIS.