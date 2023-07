Básicos para la maleta perfecta estas vacaciones, ¿playa, montaña o ciudad?

Todas las prendas y accesorios que se deben llevar este año en la maleta si se quiere lucir un estilismo perfecto en todo momento.

Hacer la maleta es para muchos un trámite que pasar lo más rápido posible, sin embargo, eso no siempre sale bien, ya que meter ropa sin ningún sentido, lo único que provocará es que después no combine nada. Por eso, se recomienda hacer una lista previa para que no haya margen de error al llegar al destino con el que se lleva soñando todo el invierno.

Es importante tener controlados los must que sí o sí se sabe que funcionan. Para ello, antes de nada, hay que tener en cuenta el destino. No es lo mismo un lugar de playa, que de montaña o ciudad, entre otros. Cada destino tiene unos básicos indispensables, prendas que además de ofrecer mucha versatilidad en los looks, ahorrarán espacio en la maleta frente a otras prendas que solo se usarán una noche. Estos son los básicos obligatorios que se deberían meter en la maleta tanto si se va a la playa, a la montaña o a la ciudad.

La maleta para la playa Si el destino vacacional de este año es la playa, entonces no hay que dejar en tierra el último grito en moda, los bikinis y bañadores de la diseñadora Celia B, atrevidos, con cortes y estampados de lo más originales, perfectos para combinar con los maxi bolsos de rafia de la firma Canela y los pendientes de la colección Venus de Lausset, inspirados en motivos marinos en metacrilato y resistentes al agua. Y si lo que se quiere es elevar aún más el look, las sandalias de la marca made in spain Vidorreta, las que ninguna se querrá quitar junto a la tendencia de los pañuelos de la marca You are the princess, bien anudados al bolso durante el día o al cuello al caer el sol, que completan el outfit perfecto para pasar el día de cala en cala y terminar en un chill out estilo ibicenco.

Perfecta para la montaña Para las que prefieran irse a desconectar a la montaña, lo recomendable es optar por una maleta mucho más informal y deportiva sin renunciar a un look aesthetic, funcional y cómodo, con sandalias como el modelo Hurricane de Teva, con o sin calcetines, las sudaderas oversize efecto lavado de Scotta 1985, las mochilas de Mustang o la gorra de Polo Club para dar el toque al look. Se puede ser sporty y estilosa.

Verano en la ciudad Si el plan es quedarse en la ciudad, o las vacaciones van a ser de estilo cosmopolita, entonces se necesitará un outfit urban chic que se adapte a cualquier plan, desde un picnic al aire libre, a una cita de museo, o una sesión de DJ en un rooftop. Para ello, los vestidos de Koahari, son perfectos, sencillos, pero para no pasar desapercibida, combinados con unas buenas zapatillas de la marca internacional Diadora, con aires retro, y cómodas para no parar de andar, junto a un bucket hat de Project x Paris que proteja del sol. Anillos cargados de historia de Joyas Antiguas Sardinero, pendientes atemporales de Customima y collares estilo coquette de Joys.

Así son los esenciales de este verano, una apuesta segura para destacar ya sea en la playa, en la ciudad o en la montaña. Para que hacer la maleta no se haga una ardua tarea y sea posible disfrutar de las vacaciones desde el momento 0.