Alianza Ibérica Servicios Integrales recomienda aprovechar el período de vacaciones para realizar limpiezas en naves industriales

En los periodos de menor actividad industrial como es el caso de las vacaciones de verano, las empresas suelen realizar limpiezas a fondo y tareas de mantenimiento en sus instalaciones Alianza Ibérica Servicios Integrales considera que, efectivamente, ese es el momento más adecuado del año para contratar una empresa especializada en limpieza industrial. Su personal dispone de los conocimientos necesarios para realizar dichos trabajos, tanto en mobiliario, superficies y maquinaria sin afectar a que la actividad productiva continúe realizándose.

Limpieza de maquinaria

Un correcto mantenimiento de los equipos que intervienen en la producción contribuye al ahorro de costes por reparaciones y por paradas improductivas. Debe tenerse en cuenta que el trabajo de los profesionales de la limpieza ayuda a prolongar la vida útil de la maquinaria y a que el entorno de los puestos de trabajo favorezca el desarrollo de la actividad empresarial.

Según la directora de operaciones de uno de los miembros de Alianza Ibérica Servicios Integrales, "son muchas las empresas, de distintos sectores que precisan contratar una empresa especialista en limpieza industrial. La maquinaria que es utilizada a pleno rendimiento durante el año, precisa de trabajos exhaustivos de limpieza y mantenimiento para continuar su actividad sin merma de eficiencia".

"Es muy importante hacer un análisis previo del tipo de máquina que vamos a limpiar para aplicar los procesos de la forma correcta. En muchos casos no basta con una limpieza de las superficies, los operarios que realizan esos servicios deben desmontar la maquinaria para realizar la limpieza en profundidad y dejar las máquinas en perfectas condiciones para reanudar la actividad. Prácticamente, vuelven a quedar como nuevas", afirma la directora de operaciones.

Limpieza de comercios y centros comerciales

Por otro lado, tal y como explican los profesionales Alianza Ibérica Servicios Integrales, en los comercios de venta directa al público se hace necesario limpiar en zonas donde habitualmente no es posible como elementos de decoración, zonas altas y objetos adosados a paredes y techos.

Ley Prevención de Riesgos Laborales

Los trabajos de limpieza no están exentos de riesgos por lo que es fundamental tener presente la prevención de accidentes de tipo laboral para los operarios que realizan las tareas de limpieza.

La ley 31/1995: Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece la necesidad de que el trabajador, durante el desempeño de su trabajo, esté protegido por el empresario. Existen múltiples riesgos para los operarios que realizan las tareas de limpieza industrial por lo que las empresas de Alianza Ibérica de Servicios Integrales toman las medidas adecuadas y ajustan las medidas preventivas a la naturaleza de los espacios a limpiar.

Alianza Ibérica de Servicios Integrales, desde el inicio del proceso comercial realiza un primer análisis de riesgos junto con el personal de la empresa cliente. El siguiente paso lo realizan los técnicos en prevención de riesgos quienes evalúan las condiciones y valoran los medios necesarios para desarrollar los trabajos de limpieza en un contexto de seguridad.

"Es muy importante evaluar el espacio de trabajo y su entorno. Debemos conocer los riesgos que se derivan del propio recinto y los riesgos en los que se ven los operarios por el tipo de trabajo a realizar", explica un representante de Alianza Ibérica Servicios Integrales, quienes, un verano más, se ponen a disposición de todo el sector industrial y del comercio para realizar los trabajos de limpieza que, por sus circunstancias, no pueden hacer en otras épocas del año.