5 consejos de seguridad para unas vacaciones libres de preocupaciones, según ADT

Hogar Digital y verano 2023: las 5 claves de seguridad para dejar la casa segura este verano Es un hecho que los robos en domicilios llegan a aumentar en torno al 20% en los meses de verano, según los datos del Ministerio de Interior. Sin embargo, para hacerle frente en la era del Hogar Digital, la tecnología se hace presente en el día a día del usuario, permitiéndole monitorear su hogar desde cualquier localización, las 24hs del día. Con el descanso del verano a la vuelta de la esquina, conocer las buenas prácticas de la seguridad del hogar permitirá que los usuarios se sientan protegidos en cualquier momento y saber así, que todo estará bajo control.

ADT, líder en seguridad electrónica, ofrece 5 consejos de seguridad para unas vacaciones libres de preocupaciones:

Buscar en las cámaras de seguridad al aliado perfecto: esta es una de las opciones que más seguridad aportan al hogar, porque brindan una vigilancia constante y gracias a su capacidad de monitoreo en tiempo real, permite acceder a las imágenes desde cualquier ubicación, a través de una app instalada en el móvil. Además, la conexión constante con la CRA permitirá una mejor y rápida verificación en caso de intrusión. Confiar en los vecinos: es muy importante mantener una relación de confianza con los vecinos, ya que ellos podrían ser los primeros en detectar un intento de robo u ocupación de un inmueble. En momentos de emergencia, un vecino puede ser el primero en detectar un movimiento sospechoso. Encontrar en la automatización al mejor amigo: para evitar que una casa parezca vacía, se pueden establecer reglas automáticas para gestionar la iluminación exterior y el encendido y apagado de luces, por ejemplo, simulando así la presencia de personas en el hogar. Evitar que se acumule el correo y no difundir información en redes sociales: esta es una clara señal de que los dueños de una casa están fuera, por lo que es importante que no se acumule el correo o la llegada de productos como revistas. Otra opción es contar con una persona de confianza, como un vecino o familiar, que se encargue de visitar regularmente el buzón y evitar la acumulación. Además, es importante tener en cuenta la importancia de no publicar las ubicaciones en las redes sociales, en especial si se trata de perfiles públicos y en los que todos tendrán acceso. Instalar una alarma para evitar intrusiones u okupaciones. Disuadir con una placa y confiar en la CRA porque será quien monitoree el hogar las 24hs del día y se encargará de activar los protocolos oportunos y contactar con la policía en caso de intrusión, dando aviso tanto al usuario como a los servicios de emergencias que por otro motivo de alerta fuese necesario. "En ADT comprendemos que las vacaciones en familia deben disfrutarse sin preocupaciones. Con nuestra solución ADT Smart Security y las funciones automatizadas del Hogar Digital, nuestros usuarios podrán descansar y disfrutar, sabiendo que están respaldados por tecnología de vanguardia. Y en caso de recibirse cualquier alerta, los profesionales de nuestra CRA se encargarán de tomar cartas en el asunto para resolverlo con la mayor de las brevedades. Porque la tranquilidad de nuestros clientes es nuestra prioridad", comentó José González Osma, director de ADT, la Unidad de Negocio Residencial de Johnson Controls.