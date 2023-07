Conocer las repercusiones de tener un scoring negativo en CIRBE

A la hora de pedir un préstamo o solicitar una tarjeta de crédito, muchas personas suelen encontrarse con una negativa de las entidades financieras por múltiples razones, ya sea por estar incluido en una lista de morosos, no contar con un empleo estable, tener ingresos escasos o no disponer de avales suficientes.

Sin embargo, figurar con un nivel de endeudamiento excesivo en la Central de Información de Riesgos del Banco de España es otro motivo habitual que afecta al historial crediticio. En este sentido, es posible consultar CIRBE Online para saber si se figura con scoring negativo en su base de datos.

Incidencia del CIRBE en el scoring bancario El CIRBE es una base de datos gestionada por el Banco de España que recopila información sobre las deudas y obligaciones de las personas físicas y jurídicas con las entidades financieras del país. En este registro se incluyen empréstitos, avales, créditos y otros compromisos financieros que estén formalizados.

La herramienta resulta muy útil para los bancos, porque les facilita un conocimiento concreto del contexto crediticio de sus clientes, incluido su historial de pagos y sus niveles de endeudamiento, para poder tomar decisiones, tanto en la concesión de préstamos, hipotecas o tarjetas de crédito como en la fijación de las condiciones de financiación.

A pesar de no constituir un registro de morosos, el CIRBE puede representar un arma de doble filo, porque en él constan informaciones confidenciales relativas a las personas que contrajeron deudas y obligaciones crediticias en el pasado –que solo pueden ser consultadas por las entidades bancarias y el propio titular de los datos–. En caso de haberse registrado inconvenientes para afrontarlas, podrían repercutir negativamente en el scoring bancario y dificultar en un futuro la obtención de beneficios financieros, por lo que será conveniente contar con ayuda de profesionales para salir del CIRBE.

La información recogida en este fichero no solo tiende a incidir en la aprobación de préstamos, sino también a limitar el importe del crédito, en función del nivel de endeudamiento, y a ajustar las condiciones de financiación de acuerdo al riesgo estimado sobre el cliente.

Para gozar de un buen historial crediticio, desde CIRBE Online recomiendan al usuario mantener un buen control de las obligaciones crediticias y los pagos, abonando las deudas de forma puntual, manteniendo un bajo nivel de endeudamiento y no concediendo avales sin precaución.

Cómo acceder al informe del CIRBE Los usuarios cuentan con la posibilidad de consultar CIRBE Online para visualizar si están incluidos en el fichero de la base de datos y saber si figuran con un scoring crediticio negativo. En caso de necesitar ayuda, la plataforma experta en ficheros de morosidad y de solvencia incluye un formulario para rellenar con los datos de contacto.

A partir de ahí, un asesor de la web ayudará a solicitar el registro bancario a través del certificado o mediante correo. Una vez conocida la deuda y su situación, CIRBE Online se encargará de revisar si la inclusión en el fichero es correcta y de realizar los trámites para solventar la situación de la mejor manera.