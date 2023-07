Ingerclima ofrece soluciones innovadoras que ayudan a mantener la limpieza de piscinas

Las piscinas son un oasis de relajación y diversión en los cálidos meses de verano, aunque también implican un trabajo de mantenimiento, limpieza y seguridad durante todo el año, que puede resultar un desafío constante. No obstante, de la mano de Ingerclima, existen soluciones innovadoras que ayudan a mantener la limpieza de piscinas, ahorrando esfuerzo, tiempo y energía.

Sus cubiertas automáticas para piscinas, fabricadas con materiales de primera calidad, ofrecen una solución integral al mantener la piscina protegida contra los elementos externos, al mismo tiempo que garantizan la seguridad de los niños y las mascotas. Estas cubiertas no solo evitan la entrada de suciedad e insectos, sino que también actúan como aislantes térmicos, ayudando a mantener la temperatura del agua climatizada.

Ingerclima brinda protección integral contra los elementos externos Como una alternativa eficiente y segura de garantizar la limpieza de piscinas, las cubiertas automáticas de Ingerclima están diseñadas para brindar una protección integral contra los elementos externos. Las cubiertas de PVC y de policarbonato son superficies resistentes que, al cerrarse, crean una barrera efectiva que evita el ingreso de cualquier elemento no deseado al agua.

Contratando los servicios de Ingerclima, la empresa se encarga de instalar una cubierta diseñada específicamente para ajustarse a las medidas de la parte superior de la piscina, cubriéndola perfectamente. Esta solución garantiza que la lluvia, la suciedad, el viento y los insectos ya no sean un problema, resguardando el mantenimiento del agua en condiciones óptimas y reduciendo la necesidad de limpieza de piscina frecuente.

Además, las cubiertas automáticas de Ingerclima se destacan por su capacidad para actuar como aislantes térmicos, ya que no solo reducen la humedad, sino que también ayudan a retener el calor del agua, evitando su pérdida durante climas fríos. Al mantener la limpieza de piscina y su temperatura del agua de manera constante, esta se puede disfrutar piscina durante períodos más prolongados, incluso en temporadas más frescas.

Cubiertas que ofrecen mucho más que limpieza de piscinas A la posibilidad de mantener limpia y cálida el agua, se le suma un factor fundamental como lo es la seguridad de los niños y las mascotas cuando se tiene una piscina en el hogar. Las cubiertas automáticas para piscinas de Ingerclima proporcionan una capa adicional de protección al evitar que los niños pequeños o alguna mascota accedan al agua sin supervisión. Estas cubiertas son diseñadas con sistemas automáticos de cierre seguros y resistentes, lo que garantiza que solo puedan ser abiertas por adultos responsables. La cobertura de la piscina cuando no está en uso permite reducir el riesgo de accidentes y se brinda tranquilidad a los propietarios.

Ingerclima ofrece diversos modelos de cubiertas automáticas para piscinas fabricadas con PVC o policarbonato, con modelos para colocar fuera o dentro del agua, con formato de persiana o lamas. Se trata de opciones excelentes, diseñadas a medida, para mantener la piscina limpia, segura y climatizada, con mayor comodidad y tranquilidad.