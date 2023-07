Las empresas consideradas 'responsables' generan un rendimiento un 13% más alto, según Wonderinterest Trading

Las auditorías de gobierno responsable bajo indicadores reconocidos y aceptados están tomando cada vez más importancia ya no solo en la reputación de las compañías sino que también mediante una relación directa en sus resultados Las empresas identificadas como responsables en términos de indicadores medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) están teniendo un desempeño cada vez mejor en comparación con el mercado en general. Wonderinterest Trading comparó datos a largo plazo para confirmar que, desde la perspectiva de los inversores, el beneficio de invertir en empresas centradas en ESG aumenta con el tiempo.

Al analizar una comparación de cinco años, la versión ESG del índice MSCI World en este caso, que está diseñada para representar el rendimiento de empresas seleccionadas del índice MSCI World principal en función de criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG), tiene solo una ligera ventaja. Logró un rendimiento del 8,93%, mientras que el índice MSCI World tradicional obtuvo un puntaje del 8,34%. Mientras que en estos últimos 5 años la diferencia a favor de las inversiones ESG es del 7%, el año pasado (2022) generó un rendimiento un 13% más alto a favor de las empresas que cotizan en la versión ESG del índice MSCI World.

La creciente demanda de acciones de empresas centradas en ESG también se confirma por los propios datos minoristas de Wonderinterest Trading. El bróker había basado su oferta para clientes minoristas en la inversión en empresas sostenibles, y tanto el mercado como la opinión pública demostraron que esta decisión fue acertada, ya que Wonderinterest Trading Ltd. recibió el premio al Mejor Bróker de Forex Minorista en el evento principal de la comunidad de corredores en línea, Forex Trader Summit en Dubai 2023.

"Basándonos en una encuesta a todos los inversores que asistieron a la importante exposición sobre las últimas tendencias y desarrollos en el comercio en línea, hemos visto en primera persona como Wonderinterest Trading ha recibido reconocimiento por enfocarnos en la inversión en segmentos sostenibles y responsables de activos en los mercados de capital", comentó Olivia Lacenova, Analista Jefe de Wonderinterest Trading.

Wonderinterest Trading Ltd., es una de las principales empresas de inversión internacionales, está formada por un equipo de expertos altamente calificados y profesionales experimentados que brindan asesoramiento y asistencia tanto a clientes minoristas como profesionales para adentrarse en el mundo de las inversiones de la manera correcta. La empresa de inversión está licenciada en la UE y está regulada y supervisada por la Comisión de Valores y Bolsa de Chipre (CySEC) con el número de licencia 307/16.