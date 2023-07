Asturfly sobre la historia y evolución de los aviones ultraligeros

Durante muchos años, la humanidad pensó que volar era un sueño imposible de lograr. No obstante, en su afán por conquistar el cielo, fueron apareciendo nuevas ideas. Incluso Leonardo da Vinci, el famoso artista florentino del Renacimiento, llegó a realizar bocetos muy detallados de aeronaves rudimentarias muy parecidas a los modernos ultraligeros.

Efectivamente, desde entonces, la historia de los aviones y los ultraligeros ha evolucionado notablemente hasta llegar, por ejemplo, al Skyleader 200, avión ultraligero que se encuentra entre los mejores y más avanzados de la actualidad, y principal aeronave de la escuela española de vuelo Asturfly.

El surgimiento de los aviones ultraligeros Un ultraligero es una aeronave deportiva de ala fija, diseñada para ser de poco peso y poco consumo. Su historia está ligada, obviamente, a la historia de la aviación. El origen de los aviones se sitúa después de la invención de los dirigibles, específicamente a principios del siglo XIX, cuando se comenzó a investigar el vuelo con planeadores. Esta fase alcanzó el clímax con el vuelo de los hermanos Wright, el 17 de diciembre de 1903. Esta primera aeronave era bastante rudimentaria, pero estaba diseñada para permitir un vuelo controlado, siendo la base de los futuros aviones, sobre todo de los ultraligeros.

Con la llegada de las dos guerras mundiales, la industria de la aviación evolucionó considerablemente. Dadas las características de la guerra, se hacía necesaria la construcción de aeronaves de combate ligeras y muy maniobrables. Una vez acabados los conflictos, el modelo de aviones ultraligeros comenzó a hacerse comercial, desarrollándose para permitir el vuelo particular recreativo. Para ello, se comenzaron a implementar las últimas tecnologías, optimizando considerablemente aspectos como la maniobrabilidad, altura, ligereza y estabilidad, entre otras.

Los ultraligeros de hoy Es así como, en poco más de un siglo de evolución, los aviones ultraligeros han llegado a ser sumamente fiables. Además, la industria aeronáutica permanece en constante evolución e innovación, creando aeronaves cada vez más eficientes y seguras, que llevan el vuelo a niveles sin precedentes. Los ultraligeros modernos se caracterizan principalmente por su sencilla conducción, su facilidad para despegar y aterrizar, su comodidad, su menor coste operativo e, incluso, por su capacidad de aterrizar en pistas menos preparadas. Además, son muy utilizados hoy en día para vuelos de divulgación, vuelos recreativos y para la formación de pilotos, por su versatilidad.

La escuela Asturfly, por ejemplo, es una de las que ofrece en España estos tres servicios, a bordo de un Skyleader 200, ampliamente reconocido por ser un ultraligero con extraordinarias prestaciones, sumamente seguro, maniobrable, moderno, estable, robusto y fiable. Por medio de esta escuela, los nuevos pilotos no solo pueden recibir formación especializada a cargo de profesionales experimentados, sino también disfrutar de experiencias de vuelo recreativo y divulgativo de primer nivel.