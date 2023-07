Grupo Legal Gebeloff cuenta con abogados de cobro de deudas

Hoy en día, muchas empresas latinoamericanas tienen clientes y proveedores en Estados Unidos. En este escenario, siempre existe la posibilidad de que alguno de ellos incumpla con su contrato o no pague una factura, lo que conlleva a una difícil situación para la empresa a la hora de cobrar su deuda.

En muchos de estos casos, se requiere el apoyo de abogados de deudas radicados en este país y especializados en la legislación que regula estos procesos. Una de las mejores opciones en ese sentido es Grupo Legal Gebeloff, el cual se especializa en cobrar deudas en el territorio estadounidense.

Juristas expertos en el cobro de deudas en territorio estadounidense Grupo Legal Gebeloff es una firma de abogados de deudas radicada en Boca Ratón, Florida, la cual cuenta con una vasta experiencia en el cobro de deudas comerciales dentro del territorio estadounidense. Esta trayectoria les ha permitido expandirse en los últimos años, para poder representar a cualquier persona, empresa o entidad en América Latina que necesita cobrar su deuda en Estados Unidos.

Para ello, cuenta con una red de abogados de deudas distribuidos en la mayoría de las grandes ciudades en el país norteamericano. Sus profesionales tienen experiencia en el cobro de deudas para todo tipo de sectores, como la construcción, prestación de servicios, arrendamientos, ventas, etc. Además, trabajan codo con codo con cada empresa para identificar sus necesidades y determinar las vías jurídicas de cobro más eficaces para su situación.

Otro rasgo que caracteriza a este grupo de abogados de cobranzas es su persistencia. Algunos abogados o agencias de cobro suelen dar ciertos casos por perdidos. Sin embargo, esta firma rara vez llega a darse por vencida y sus profesionales buscan siempre alternativas legales para recuperar el dinero de sus clientes, aun cuando la causa parece imposible.

La importancia de contar con un abogado de cobranzas en Estados Unidos Cobrar una deuda comercial en territorio estadounidense puede ser un arduo proceso para las personas extranjeras, en especial desde Latinoamérica. En muchos casos, estas personas no disponen del tiempo, los conocimientos o herramientas para efectuar dicho cobro por vías legales, ni tampoco la serenidad o paciencia necesarias para llevar a cabo estos trámites.

Además, en este país, existen leyes que protegen los derechos esenciales de los deudores, como la Ley de Prácticas Justas para el Cobro de Deudas. Esto quiere decir que se deben seguir ciertos parámetros en los procesos de cobro y no se puede recurrir a métodos que vulneren la salud física o mental de los deudores.

Ante este contexto, la asesoría de abogados de deudas radicados en este territorio, como Grupo Legal Gebeloff, resulta fundamental para poder llevar a cabo los procesos de cobro. Sus conocimientos les permiten asesorar a sus clientes con transparencia sobre su situación, además de conocer con claridad qué trámites seguir y a qué instituciones del Estado acudir para llevar a cabo estos procesos de cobro.