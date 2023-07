Aparcar en el aeropuerto de Alicante de una forma económica y segura, todo lo que proporciona Monster Parking

Uno de los aspectos que más preocupa a los viajeros a la hora de coger un avión es el traslado hasta el aeropuerto. Entre todas las alternativas, la de llegar hasta el parking en vehículo propio es una de las más prácticas y rápidas, donde dejar el vehículo y que nadie lo toque, para encontrarlo a su regreso en el mismo lugar. Ejemplo de ello es Monster Parking, el airport parking Alicante que ofrece todo tipo de beneficios a sus clientes.

Qué ofrece Monster Parking Alicante (el Altet) Son muchos los turistas y empleados que buscan un airport parking Alicante a la hora de emprender un viaje. De todas las opciones, una de las más destacadas es Monster Parking, una empresa de servicio de aparcamiento de vehículos cerca del aeropuerto de Alicante a solo 5 minutos. La gran prioridad de esta compañía es brindar comodidad y seguridad a los viajeros. Además, algo muy destacado es que ofrece opciones de estacionamiento a corto y largo plazo (diario, semanal, mensual y anual) para satisfacer las necesidades individuales de cada cliente.

Por otra parte, la empresa cuenta con personal multilingüe. Los idiomas que domina el equipo incluye el español, el inglés, el alemán y el francés. Asimismo, Monster Parking pone a disposición un aparcamiento de los más económicos para que no pese el gasto en las vacaciones o en los trayectos de trabajo.

Para que el viaje de los usuarios no se vea afecto por nada, la compañía proporciona servicio de transporte gratuito, ida y vuelta al aeropuerto desde sus instalaciones hasta el aeropuerto de Alicante y viceversa. Esto elimina cualquier preocupación sobre cómo llegar a tiempo para el vuelo. En el mismo trayecto, el equipo de Monster Parking informa al cliente sobre dónde le esperan y cuándo es el mejor momento para hacer la llamada de recogida, para que no tenga que esperar ni 5 minutos.

Aparcamiento seguro las 24 horas del día En Monster Parking la seguridad también es una prioridad. Por eso, en sus instalaciones hay vigilancia las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Adicionalmente, en este lugar cuentan con sistemas de circuito cerrado de televisión (CCTV) para que los vehículos aparcados no corran peligro y para detectar cualquier incidencia.

Además, al estar cubierto, los coches estén resguardados independientemente de que haya condiciones climáticas desfavorables.

Reserva fácil y práctica Realizar una reserva en Monster Parking es rápido y sencillo. Simplemente, se debe ingresar a la página web y proporcionar los detalles de la fecha y hora de estacionamiento, así como la fecha y hora de regreso. Una vez hecho ese proceso, el sistema arroja la disponibilidad en tiempo real, permitiendo reservar con confianza.

A día de hoy, la empresa tiene ofertas especiales para los clientes habituales. Además, quienes se creen una cuenta desde el portal web de la compañía obtienen un 5 % de descuento en sus reservas. Guardará los datos para que la próxima reserva sea aún más fácil.