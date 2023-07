Rizophilia es la nueva firma de productos naturales para la definición del pelo rizado

Las personas que tienen el cabello rizado se preocupan por buscar un tratamiento capilar que les ayude a lograr rizos definidos. Una de las mejores maneras de lograr un pelo saludable es emplear productos naturales. Asimismo, es imprescindible optar por alternativas que se adapten a los requerimientos individuales.

En un mercado con una gran diversidad de opciones y marcas, ha surgido Rizophilia, una firma que destaca por ofrecer artículos veganos y sostenibles. Actualmente, la marca pone a disposición sus dos tratamientos estrella, que ayudan a tener una melena radiante y hermosa: Blossom Floral Curly Cream y Ivy All purpose natural oil.

Tratamiento capilar de Rizophilia para tener unos rizos de ensueño El tratamiento capilar es fundamental para mantener un pelo sano y radiante. Consciente de eso, la marca Rizophilia ha lanzado dos productos innovadores ideales para el cuidado de los rizos y ondas. Se trata de Blossom Floral Curly Cream y Ivy All purpose natural oil. Estos están diseñados para ofrecer una hidratación intensa, definición y protección. Lo mejor de todo es que están elaborados a base de ingredientes naturales y beneficiosos para el cabello.

Blossom Floral Curly Cream: definición y protección en un solo paso Blossom Floral Curly Cream de Rizophilia es una crema definidora que contiene hibisco, amla y aminoácidos de trigo. Su fórmula única ha sido especialmente desarrollada para adaptarse tanto a ondas como a rizos, simplificando así la rutina de cuidado del cabello. Esta crema no solo hidrata y define, sino que también protege el cabello, proporcionando un aspecto más saludable.

Gracias a la presencia de un polímero natural, los rizos y ondas logran una mayor definición, al tiempo que se mantienen protegidos de la humedad. Este polímero actúa como un escudo térmico, salvaguardando los rizos de las altas temperaturas del secador y acelerando el tiempo de secado. Con extractos naturales y plantas ayurvédicas, el producto en cuestión brinda volumen y vitalidad al cabello rizado.

Ivy All purpose natural oil: versatilidad y fortaleza Por su parte, el Ivy All purpose natural oil es un aceite natural multiuso, enriquecido con lavanda y romero. Su fórmula es una mezcla de aceites 100 % naturales, con una textura ligera y delicada. Este producto se adapta a diferentes tipos de grosor de pelo y se puede utilizar de diversas formas.

Una de las aplicaciones recomendadas es utilizar el Ivy después de secar el cabello para sellar la definición obtenida. Además, gracias al aceite de aguacate, el Ivy All purpose natural oil es el aliado perfecto para proteger el pelo de los dañinos rayos ultravioleta en los días de playa. Además, los aceites de argán y ricino presentes en su fórmula lo convierten en un buen tratamiento intensivo prelavado, diseñado para fortalecer el cabello.

Ambos productos, diseñados para un tratamiento capilar completo para el pelo rizado, pueden obtenerse a través de la página web de Rizophilia.