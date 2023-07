Dar de baja un coche sin llevarlo al desguace, de la mano de Informes Mecánicos

Cuando un coche ha cumplido su vida útil y se debe sacar de circulación, siempre que no sea considerado con un valor histórico, puede darse de baja sin tener que llevarlo a un desguace. Sin embargo, para que este procedimiento sea completamente legal, es necesario que el vehículo cumpla ciertas especificaciones y, además, se consignen una serie de requisitos establecidos por las autoridades de tráfico.

Los Centros Autorizados de Tratamiento de Vehículos, CAT o también llamados CATV, son lugares especializados y convalidados para la debida destrucción de los coches. Pero, en algunos casos, la baja permanente se puede realizar sin tener que llevar el vehículo a estos centros.

Informes Mecánicos, una empresa que proporciona servicios de revisión de coches de segunda mano antes de la compra, ofrece mayor información sobre cómo dar de baja un coche sin llevarlo al desguace.

¿Qué vehículos se pueden dar de baja sin necesidad de acudir a un desguace? No todos los coches que se dan de baja requieren pasar por el desguace. La Orden Ministerial 624/2008 establece que aquellos que no estén catalogados como turismo o comerciales que tengan un peso de menos de 3.500 kilogramos se les puede dar de baja en los CAT autorizados sin necesidad de llevar el vehículo físicamente.

Asimismo, los coches sin carnet, ciclomotores y las motos, también pueden optar por este proceso, sin tener que llevar el vehículo hasta un centro de desguace, por lo que los conductores pueden ahorrar algo de tiempo y dinero en este tipo de procedimiento.

¿Cómo dar de baja un coche sin llevarlo al desguace? Desde Informes Mecánicos destacan que el primer paso para solicitar la baja de un vehículo sin llevarlo al desguace es hacer una solicitud impresa y acompañarla con el documento de identidad del propietario del coche en conjunto con el permiso de circulación y la ficha técnica del vehículo. Si el coche está bajo hipoteca o en prenda, se requiere cancelar dicho precinto, para continuar con la baja.

El siguiente paso es llevar los papeles a la entidad de tráfico de una provincia, por lo que no es necesario ir hasta los CATV, sino directamente a la jefatura de tráfico de la localidad más próxima. En caso de que el vehículo tenga menos de 15 años de antigüedad, se debe abonar una tasa de 8 euros. Consignados todos los requisitos ante las autoridades de tránsito correspondientes, el conductor recibe un justificante que acredita que el coche ha sido dado de baja de manera definitiva ante la DGT. De este modo, el propietario queda libre de cargas con respecto al coche dado de baja.

