El máster en IA generativa de España que brinda Blockchain School for Management (BSM)

El Máster en Inteligencia Artificial Generativa que ofrece la escuela de negocios Blockchain School for Management (BSM) es uno de los primeros másteres en España enfocado a la IA generativa.

La especialidad ha tenido una recepción destacada por las ventajas competitivas que trae a grandes compañías, pymes y autónomos, debido a las aplicaciones que analizan grandes cantidades de datos con lenguaje sencillo, simple y legible. En ese sentido, la IA Generativa incrementa la productividad, mejora los procesos corporativos e industriales, y posibilita el diseño de nuevos productos y servicios para la reestructuración de empresas o marcas.

¿Cómo formarse en Inteligencia Artificial Generativa? Blockchain School for Management cuenta con un ecosistema de aprendizaje en la nube que facilita el acceso a material en permanente renovación y actualización. En particular, una de las grandes fortalezas del máster en Inteligencia Artificial Generativa de BSM es la participación de docente de empresas como Microsoft, Google, IBM, Deloitte, etc.

Las dos opciones online de estudio enriquecen el espacio digital de una manera integral, con material de apoyo como lecturas, presentaciones, libros, manuales, cuestionarios, ejercicios, foros de dudas, repositorio documental, etc.

Por un lado, a través del live streaming que inicia el 31 de octubre de 2023 y finaliza el 20 de junio de 2024, martes y jueves entre las 6:00 p.m. y las 9:00 p.m., alumnos y profesores pueden interactuar y resolver inquietudes durante las trasmisiones en vivo de clases y talleres. Y aunque la dinámica se presenta en tiempo real, las lecciones estarán disponibles hasta finalizar el cronograma.

Por otro lado, la modalidad online es flexible (entre 7 y 10 horas semanales) y se ejecuta en un campus virtual ajustado a las tendencias pedagógicas, en donde los participantes reproducen las grabaciones de las asignaturas y se comunican con sus tutores por videoconferencia o correo electrónico.

Es importante mencionar que, en ambos formatos, los estudiantes deben realizar un proyecto final o diseño de soluciones basadas en IA Generativa, con las que se pongan en práctica los conocimientos adquiridos en las 18 lecciones.

Conexiones profesionales Todos los usuarios que obtengan su título en Inteligencia Artificial Generativa del BSM, tienen la oportunidad de acceder a un canal privado que conecta con alumnos antiguos, docentes, empresas y especialistas del campo para conseguir un Networking valioso.

Asimismo, el programa presenta bolsa de trabajo y prácticas, para que los estudiantes tengan mayores posibilidades de acceder a empleos relacionados con la IA.