Good Vibes by Indy, el cuaderno inteligente con más ‘buena vibra’, que se convertirá en el compañero ideal del día a día

La firma Cuaderno Inteligente lanza una nueva edición especial con la influencer española Indy. Good Vibes by Indy, el cuaderno en colores pastel que contagia energía y vitalidad La firma brasileña Caderno Inteligente, Cuaderno Inteligente en español, sigue pisando fuerte en España. Como demostración de ello, lanza una nueva edición especial, que se convierte en la segunda que realiza con una influencer española, esta vez de mano de la joven Indy (@elmundodeindy), que cuenta con más de 369 mil seguidores en Instagram y más de 1 millón en YouTube, donde se dio a conocer hace seis años. Sin embargo, esto no es todo, y es que la joven también cuenta con otra de las redes sociales más demandadas del momento, TikTok, donde da a conocer su lado más divertido y entretiene a más de 478 mil seguidores. ¿Se quiere conocer más de este nuevo Cuaderno Inteligente? Desde la firma desvelan todo sobre él.

‘Buenas vibras’ y mucho color en Good Vibes by Indy

Cuaderno Inteligente Good Vibes by Indy (a partir de 28,70€ en Cuaderno Inteligente) es la segunda edición especial que Cuaderno Inteligente lanza en España, una agenda con estampado de líneas horizontales y en varios colores pastel que plasma toda la energía, vitalidad y actitud de su creadora: Indy.

Aunque más conocida por el nombre que utiliza en sus plataformas digitales, Indara, es una joven creadora de contenido que comenzó con tan solo 9 años en YouTube. Fue a través de este canal, donde empezó a compartir su rutina de entrenamiento en gimnasia rítmica, sus reseñas de juguetes y diverso contenido dirigido a niños que hizo que rápidamente conquistara a un gran número de público.

Caracterizada por una forma de ser extrovertida a la par que auténtica, inmediatamente creó una gran legión de fans que también la siguieron a otras redes sociales como Instagram o TikTok. Hoy en día, con apenas 15 años, Indy se consagra como una referencia para el público adolescente ya que, además, cuenta con varios proyectos a parte de sus redes, como 6 libros publicados y canciones llenas de ritmo.

Todo este recorrido ha hecho que desde 2021, haya sido reconocida, por tercera vez consecutiva, con el premio Influencer Española Favorita, otorgado por los Kids Choice Awards, promovidos por Nickelodeon.

Todo sobre el cuaderno Good Vibes

Indy aprovecha este Cuaderno Inteligente para plasmar toda su energía contagiosa y expresar toda su alegría y actitud a través de una portada y contraportada en estampado de líneas horizontales y varios colores pastel en tonos azul y rosa.

Con dos tamaños a elegir, en A5 (220x155mm) o grande (280x215mm), este Cuaderno Inteligente es ideal para aquellos que necesitan escribir mucho y quieren espacio para todas las notas, planes, apuntes escolares o una mejor organización de la materia. Se trata de un regalo excepcional para aquellos que están en la escuela, la universidad o preparando unas oposiciones.

Además, al ser una edición especial, Good Vibes, también contiene una hoja de stickers diseñada por la influencer, con las que poder personalizar cada una de las tareas. Por otra parte, Cuaderno Inteligente ‘Good Vibes’ by Indy tiene una capacidad personalizable, por lo que se pueden quitar y poner las tapas de las portadas, hojas y cambiar los accesorios del cuaderno al gusto de cada uno.