Nautic Services pone a disposición el antifouling ecológico Macglide

En la industria de la navegación, el problema del crecimiento de organismos marinos en el casco de los barcos es un mal frecuente. Durante décadas, la solución ha sido aplicar antifouling, un químico que sirve para prevenir la acumulación de estas especies. Sin embargo, también se trata de una sustancia altamente tóxica que afecta a los navegantes y al medioambiente. En este contexto, la empresa Nautic Services se ha unido a lucha contra la contaminación marina con un novedoso producto, el antifouling ecológico Macglide. Este producto no contiene compuestos orgánicos volátiles (COV) que emiten gases tóxicos y carcinógenos al aire. Además, está hecho de ingredientes biodegradables y no tóxicos.

¿Cómo funciona el antifouling ecológico? El antifouling ecológico Macglide es una lámina adhesiva flexible que se aplica en el casco del barco y que ofrece una solución respetuosa al medioambiente y a los organismos marinos, ya que no libera biocidas en el agua. La lámina proporciona una superficie lisa que evita que los organismos marinos se peguen y crezcan en la embarcación. Además, el antifouling está disponible en varios colores y diseños, lo cual les da a los propietarios de los barcos la oportunidad de personalizar los cascos según sus gustos.

La aplicación del antifouling ecológico Macglide es fácil y rápida. Por esta razón, los barcos no tienen que pasar mucho tiempo en el dique seco. Además, el mantenimiento es mínimo, ya que las láminas son duraderas y no necesitan reemplazarse con frecuencia.

Una de las mayores ventajas del antifouling es que dura más tiempo que los productos químicos convencionales. Esto significa que los propietarios de barcos pueden ahorrar dinero a largo plazo, al no tener que aplicar antifouling químico con tanta frecuencia.

Otras ventajas incluyen la reducción de osmosis, lo cual resulta en una menor cantidad de humedad en el casco, también reduce el consumo de combustible en un 6 % y es adecuado para todo tipo de embarcaciones de hasta 40 metros.

El compromiso ecológico de Nautic Services Cada año en Europa, se utilizan 150.000 toneladas de pintura antifouling con biocidas. Esto, además de implicar un gasto importante, eleva exponencialmente la contaminación de los mares. Por esta razón, cada vez más empresas se están uniendo a la venta de productos amigables para la biodiversidad marina y el medioambiente. Un ejemplo de ello es la empresa Nautic Services, dedicada a ofrecer servicios de mantenimiento, reparación y limpieza para embarcaciones en la zona de Alicante, Valencia y Castellón.

Con varios años de experiencia trabajando en el área de embarcaciones, la empresa ha logrado consolidarse con un antifouling ecológico con 5 años de garantía. Asimismo, cuenta con un equipo de profesionales altamente capacitados en el cuidado de todo tipo de barcos, desde pequeñas embarcaciones hasta grandes yates. Además de tener un importante compromiso con el cuidado de la vida marina, también se comprometen a ofrecer un servicio de calidad y atención personalizada a cada uno de sus clientes.