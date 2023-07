Gasmoción regala 6 noches de hotel por transformar el coche a GLP

La empresa valenciana lanza la promoción ‘Summerbox’, con la que ofrece 6 noches de hotel para 2 personas para quienes transformen su coche a GLP. La campaña permanecerá activa hasta el próximo 31 de agosto Gasmoción, empresa valenciana especializada en conversiones a GLP, lanza la campaña de verano ‘Summerbox’. Se trata de una promoción mediante la cual la empresa regala una Summerbox de 6 noches de hotel para 2 personas por realizar la transformación del coche GLP en uno de sus talleres. De esta forma, no solo se podrá llevar a cabo una conducción eficiente, sino que también se podrá beneficiar de unas vacaciones gratis.

Para conseguirla, es necesario transformar el coche a GLP en uno de los talleres de la red Gasmoción. Siempre que la adaptación supere los 1.200 € (IVA incluido), se podrás pedir la Summerbox y canjearla en cualquier momento, siempre bajo condiciones individuales. Esta Summerbox no solo contiene un bono para 6 noches de hotel para 2 personas; también incluye 4 mantenimientos gratuitos de GLP y asesoramiento personalizado para conseguir la etiqueta ECO.

Cabe recordar que los vehículos gasolina posteriores a 2006 y los turismos diésel posteriores a 2016 pueden obtener, en la mayoría de los casos, la etiqueta ECO. No obstante, siempre es necesario llevar la ficha técnica al taller para confirmar la viabilidad de esta alternativa.

Con esta promoción de verano, Gasmoción quiere ayudar a las personas que quieran ejercer una conducción sostenible sin necesidad de cambiar de coche. La adaptación a GLP permite darle una segunda vida útil al vehículo haciendo que la emisión de partículas contaminantes se reduzca considerablemente. Además, la transformación no requiere ningún cambio en el motor, de forma que se puede hacer inmediatamente para que puedas seguir conduciendo como habitualmente.

Todas las personas que quieran pedir la Summerbox al realizar una conversión a GLP en los talleres de Gasmoción podrán hacerlo hasta el 31 de agosto. En este enlace se pueden consultar todas las condiciones, así como las instrucciones que se deben seguir para canjear la promoción de Summerbox.