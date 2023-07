Iberent Technology anuncia su colaboración con Apple Financial Services

Iberent Technology, empresa española líder en renting de tecnología para el sector B2B y Educación, anuncia que a partir de ahora ofrecerá renting para productos Apple de la mano de Apple Financial Services Iberent Technology, empresa española líder en renting de tecnología para el sector B2B y Educación, anuncia que a partir de ahora ofrecerá renting para productos Apple de la mano de Apple Financial Services. Su objetivo común es potenciar las soluciones de renting de tecnología de Apple en todo el canal de distribución; y poner el renting tecnológico al servicio del sector profesional y educativo.

"Estamos muy orgullosos de ofrecer renting a través de Apple Financial Services, ya que es una oportunidad para nuestra compañía. Nuestro objetivo siempre ha sido dar el mejor servicio a nuestros "partners" para potenciar sus ventas. Fuimos pioneros hace más de 10 años en la financiación del iPhone en renting y esta expansión se debe a nuestra continua relación y colaboración con Apple", dijo Thomas Imfeld CEO y fundador de Iberent Technology.

"Apple Financial Services es una oportunidad excelente, tanto para nuestra compañía como para todo el ecosistema de distribución de Apple. Nuestras soluciones de renting evolutivo ayudan a sacar al mercado los productos de Apple. Nuestro renting aporta un valor de renovación constante, ventajas fiscales y cuotas competitivas", afirma Xavier Martínez, Chief Sales & Marketing Officer.

Iberent Technology, acaba de cumplir 18 años dando servicio en todo el mercado español, ofrece servicios de Renting Tecnológico y de equipamiento, con soluciones flexibles e innovadoras a empresas, pymes y autónomos. Como, por ejemplo, Iberent Connect, plataforma donde sus partners pueden solicitar financiación de sus activos vía online, o Iberent Shop&go, la primera solución de renting e-commerce para el canal de distribución en España.

Además, Iberent Technology recientemente ha sido otorgada con el sello Pyme Innovadora, un reconocimiento a pequeñas y medianas empresas con carácter innovador y, que actualmente tiene 2 de cada 1.000 pymes en España.