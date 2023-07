Andulación, un nuevo tratamiento para tratar la lumbalgia

La lumbalgia es un problema de salud común que afecta a muchas personas en todo el mundo. Se caracteriza por dolor en la región baja de la espalda, específicamente en la zona lumbar. Este tipo de dolor puede variar en intensidad y duración y puede limitar significativamente la capacidad de una persona para llevar a cabo sus actividades diarias.

La lumbalgia puede ser causada por una variedad de factores que incluyen lesiones, mala postura, esfuerzo excesivo, sobrepeso, falta de actividad física, envejecimiento y enfermedades degenerativas como la osteoartritis. Independientemente de la causa subyacente, el dolor lumbar puede ser extremadamente incómodo y dificultar el disfrute de la vida cotidiana.

En la búsqueda de tratamientos efectivos para la lumbalgia, una de las opciones de tratamiento que ha ganado popularidad en los últimos años es la andulación. La andulación es una terapia física que combina vibración mecánica y calor infrarrojo para aliviar el dolor y mejorar la función muscular.

El objetivo principal de la andulación es estimular la circulación sanguínea y linfática en el área afectada, lo que ayuda a reducir la inflamación. Durante una sesión de andulación, el paciente se acuesta en una cómoda base que emite vibraciones mecánicas de baja frecuencia a través de su cuerpo. Estas vibraciones penetran en los tejidos profundos y generan un efecto de masaje que alivia la tensión muscular y reduce la rigidez.

Además de las vibraciones mecánicas, la andulación también utiliza calor infrarrojo para mejorar los resultados terapéuticos. El calor infrarrojo penetra en los tejidos y ayuda a relajar los músculos, aliviar el dolor y mejorar la flexibilidad. Esta combinación de vibración y calor hace que la andulación sea una opción atractiva para muchas personas que sufren de lumbalgia.

Uno de los beneficios clave de la andulación es su capacidad para ofrecer un alivio rápido del dolor. Muchos pacientes experimentan una reducción significativa en la intensidad del dolor después de solo unas pocas sesiones de andulación. Además, la terapia no invasiva y no farmacológica proporciona una alternativa a los medicamentos para el dolor, lo que puede ser especialmente atractivo para aquellos que desean evitar los efectos secundarios asociados con los analgésicos.

Además de aliviar el dolor, la andulación también mejora la calidad de vida de las personas con lumbalgia al aumentar su capacidad funcional. Al reducir la rigidez muscular y aumenta la flexibilidad, la terapia facilita la realización de actividades diarias como levantar objetos pesados, caminar y realizar tareas domésticas. Esto a su vez ayuda a prevenir futuras lesiones y promover la independencia y la autonomía.

Si bien la andulación es beneficiosa para muchas personas con lumbalgia, es importante destacar que no es una cura milagrosa. Cada individuo es único y puede responder de manera diferente a la terapia. Algunas personas pueden experimentar una mejoría significativa después de unas pocas sesiones, mientras que otras pueden requerir un tratamiento más prolongado para obtener resultados óptimos.

El tratamiento de Andulación se realiza mediante a través del dispositivo sanitario ANDUMEDIC 3. Este dispositivo se distribuye a través de la empresa iXalud, acompañado con un servicio de asesoramiento de fisioterapeutas, para poder realizar un seguimiento continuo del tratamiento.