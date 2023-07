La doctora Clara Varela explica qué es y cómo se trata la alopecia androgénica

La doctora de Quirónsalud Plaza Euskadi señala que la alopecia androgénica afecta tanto a hombres como a mujeres, requiere de una valoración personalizada para determinar si la técnica de trasplante capilar es el tratamiento más adecuado La alopecia androgénica afecta tanto a hombres como a mujeres, requiere de una valoración personalizada para determinar si la técnica de trasplante capilar es el tratamiento más adecuado. "Es normal que la población pierda entre 100 y 150 pelos al día. Sin embargo, a partir de los 3-4 meses de una caída constante, es recomendable prestar atención y considerar una búsqueda de soluciones", explica la doctora Clara Varela, especialista en la nueva Unidad de Cirugía Capilar de Quirónsalud Bizkaia.

La pérdida de cabello es una preocupación común que afecta tanto a hombres como a mujeres, sobre todo cuando se convierte en una caída crónica como es el caso de la alopecia androgénica, el tipo de alopecia más común. Afecta a 9 de cada 10 hombres con más de 21 años, eso sí, con distintos grados de intensidad en cada caso. En el caso de las mujeres, suele ocurrir después de la menopausia y afecta a menos de la mitad, 4 de cada 10. Según los expertos, es normal que exista una caída del cabello causado por algún proceso de estrés o por la época del año. "Es normal que la población pierda entre 100 y 150 pelos al día. Sin embargo, a partir de los 3-4 meses de una caída constante y superior a esa cantidad de pelo, es recomendable prestar atención y considerar una búsqueda de soluciones, explica la doctora Clara Varela, especialista en la nueva Unidad de Cirugía Capilar de Quirónsalud Bizkaia.

A medida que se envejece, el cabello tiende a volverse más fino y su cantidad disminuye, lo que se conoce como alopecia involutiva, y esto no representa una condición anormal. Sin embargo, puntualiza la especialista "una pérdida generalizada o localizada del cabello a edades más tempranas puede indicar la presencia de una alteración". La responsable de la Unidad de Cirugía Capilar destaca también la importancia de trabajar individualmente cada caso: "No todos los pacientes son candidatos directos para la cirugía capilar. En algunos casos, se requiere un tratamiento médico previo para evaluar la viabilidad del trasplante capilar. La clave es realizar una completa historia clínica y un correcto diagnóstico que nos permita pautar el tratamiento más adecuado".

Cirugía capilar en verano

Uno de los aspectos que genera más dudas es si es posible realizar la cirugía capilar durante el verano. Clara Varela aclara que es perfectamente viable realizarla en esta época del año, aunque es importante tener precaución con la exposición al sol y evitar actividades que puedan comprometer la recuperación. "Recomendamos a nuestros pacientes tener cuidado los primeros días con la exposición al sol, y actividades acuáticas en piscinas y playas para evitar infecciones en las áreas tratadas como con cualquier pequeña herida. De hecho, muchos pacientes aprovechan las vacaciones de verano para recuperarse y descansar en casa", puntualiza la profesional.

Cirugía en instalaciones hospitalarias

Lo habitual es que este tipo de tratamientos se realice en salas blancas habilitadas para trasplantes; para la doctora el quirófano brinda "una mayor seguridad al paciente", ya que está completamente monitorizado y cuenta con un equipo médico para abordar cualquier eventualidad. Por ello, todas las cirugías se llevan a cabo en quirófanos equipados con la más alta tecnología, garantizando así una cirugía segura en el Hospital Quirónsalud Bizkaia. "Contamos con un equipo altamente capacitado y utilizamos tecnología de vanguardia para brindar soluciones personalizadas y resultados naturales a nuestros pacientes", enfatiza la doctora Varela.

La pérdida de cabello puede afectar significativamente la autoestima y la calidad de vida de las personas. Por esta razón, la Unidad de Cirugía Capilar de Quirónsalud Bizkaia ofrece un enfoque integral: desde la evaluación inicial hasta el seguimiento posterior al tratamiento. El objetivo es "garantizar que cada paciente se sienta cómodo, apoyado y satisfecho con los resultados obtenidos". La unidad incluye asesoramiento personalizado, donde se brinda orientación sobre tratamientos médicos no quirúrgicos para combatir la pérdida de cabello, así como técnicas de trasplante capilar de última generación para la alopecia androgénica tanto en hombres como en mujeres.