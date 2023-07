¿Cuál es la diferencia entre la limpieza de un suelo de madera y uno laminado?

A la hora de escoger los productos adecuados para limpiar y mantener el suelo de casa en perfectas condiciones, es necesario poder distinguir de qué material está hecho. En este sentido, no es lo mismo si es un suelo de madera o laminado, ya que los productos de limpieza adecuados para uno pueden no serlo para el otro.

Según indican los especialistas en restauración y mantenimiento de los suelos de la marca Bona, los suelos laminados destacan porque están compuestos por distintas capas y en su centro contienen un material comprimido de madera llamado HDF. Para este tipo de suelos, Bona tiene un limpiador que los limpia y mantiene como el primer día, llamado Limpiador para suelos de laminados y superficies duras, muy fácil de usar y de secado rápido. Este mismo líquido limpiador está listo para su uso en dos formatos: en envase pulverizador o dentro de una botella que se inserta en una mopa pulverizadora, muy cómoda. Esta es la mopa Bona Spray Mop Premium para suelos laminados y superficies duras, una herramienta muy práctica para que los suelos laminados y superficies duras estén siempre limpios.

Características y productos adecuados para suelos laminados Es importante saber para poder diferenciar un suelo de otro que los suelos laminados están compuestos por múltiples capas. Las más importantes, a la hora de pensar en la limpieza, son la capa decorativa superior, que por lo general ofrece un aspecto similar a la madera, y el terminado o película, que aporta brillo y protección. Habitualmente, estas variantes presentan un grosor de entre 6 y 8 milímetros, siendo más delgadas que un suelo de madera.

En cuanto al mantenimiento, no es recomendable que este tipo de suelo esté en contacto con el agua, ya que el centro hecho con HDF puede absorberla e hincharse. Por lo general, estos productos tienen una vida útil mínima de 5 años, aunque con los cuidados adecuados puede prolongarse.

Uno de los factores para conseguir este objetivo es usar los productos de limpieza adecuados. En este sentido, el limpiador para suelos laminados de Bona es de uso sencillo y rápido. Además, está elaborado con una fórmula sin aclarado que no deja residuos y elimina eficazmente el polvo y las manchas. De esta manera, es posible contar con un suelo resplandeciente.

Por otra parte, destacar que los limpiadores de Bona cuentan con certificado Greenguard Gold, por lo que resulta seguro para la familia, las mascotas y el medioambiente.

Mantenimiento y limpieza de los suelos de madera Los suelos de madera suelen ser más gruesos, ya que tienen, en promedio, de entre 10 y 12 milímetros de grosor. Por lo general, estos suelos se pueden distinguir de los laminados por la diferencia visual que existe entre ambos y la calidez y confort que un suelo de madera ofrece a unos pies descalzos al caminar sobre ellos.

Para mantenerlos en perfectas condiciones, los profesionales de Bona recomiendan barrer a diario y aspirar o pasar la mopa una vez por semana.

De suma importancia es optar por un limpiador de suelos de madera especialmente diseñado para el cuidado y limpieza de los mismos. El limpiador adecuado debe tener un PH neutro para no dañar el acabado del suelo. El agua es muy dañina para la madera, por lo que desde Bona recomiendan dejar el cubo de fregar a un lado y limpiar el suelo con una mopa. Existen mopas pulverizadoras en el mercado y llevan el limpiador incorporado y la limpieza de los suelos se realiza en dos simples pasos, pulverizando y extendiendo el producto. Bona dispone de una mopa pulverizadora especialmente diseñada para la limpieza y cuidado de los suelos de madera, llamada Bona Spray Mop Premium para suelos de madera. Tampoco es recomendable que se mojen, aunque esto depende del tipo de material.

Asimismo, es aconsejable utilizar productos restauradores con la frecuencia que determine el desgaste dependiendo del uso y tránsito que sufra el suelo en cuestión.

Con los productos que ofrece Bona, es posible mantener en perfectas condiciones tanto un suelo de madera como uno laminado para disfrutar de mayor confort en el hogar.