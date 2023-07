Experiencia cinematográfica en casa; proyectores y barras de sonido de Electro Depot

Gracias al avance de la tecnología y a la disponibilidad de distintos productos en el mercado, hoy en día es posible tener un espacio de cine en casa por un precio asequible. Para cumplir con este objetivo, simplemente hay que mejorar la imagen y el sonido que ofrecen las pantallas convencionales.

Según comentan los especialistas de las tiendas Electro Depot, para optimizar la experiencia de ver películas o series en casa es recomendable contar con un proyector y una barra de sonido. Tanto en los 5 locales de esta marca como en su tienda online es posible conseguir estos productos a un precio bajo y accediendo a distintos descuentos o promociones.

Los proyectores son esenciales para disfrutar del cine en casa Estos dispositivos ofrecen una experiencia más parecida a la de una sala de cine que las pantallas, por más grandes que sean. Además, suelen ser bastante más baratos que los televisores. Por ejemplo, con modelos que no son los de más alta gama es posible conseguir proyecciones de imágenes de 90, 100 o 120 pulgadas. Estos tamaños o no existen o tienen un coste muy elevado en formato pantalla.

Por otra parte, la sensación al ver una película en un proyector es distinta. Esto se debe a que los televisores emiten luz hacia los ojos de los espectadores mientras que los proyectores la reflejan en una pantalla, tal como sucede en los cines. En cuanto a la tecnología que estos dispositivos usan para generar imágenes, actualmente hay tres variantes populares.

Según explican los expertos de Electro Depot, los proyectores LCD (Liquid Crystal Display) ofrecen colores naturales y con buena luminosidad. A su vez, los modelos DLP (Digital Light Processing) destacan por su contraste, brillo y nitidez. En tercer lugar, los proyectores LCoS (Liquid Crystal on Silicon) combinan características y ventajas de los dos anteriores, aunque resultan un poco más caros.

Barras de sonido para completar la experiencia del cine en casa Si bien los proyectores suelen venir con altavoces integrados, las barras de sonido son necesarias para que la experiencia en casa sea lo más parecida posible a la de una sala de cine. Además, existe una amplia variedad de barras de sonido asequibles que ofrecen un resultado de excelente calidad.

Por otra parte, estos dispositivos no ocupan mucho espacio, suelen ser discretas y se instalan fácilmente en cualquier sala de estar. En particular, Electro Depot cuenta con una sección de barras de sonido que incluye modelos de marcas reconocidas a buen precio, ideales para montar una sala de cine en casa.

