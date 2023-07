Gradual Homes explica cómo acceder a una propiedad a través del alquiler con derecho a compra

Desde 2021, la inflación en España se ha desembocado con cifras altísimas, alcanzando niveles que no se veían desde hace más de 30 años. En la búsqueda de frenar esta situación que no solo afecta a España, sino a toda Europa, el Banco Central Europeo (BCE) subió recientemente los tipos de interés en 25 puntos básicos, lo cual afecta directamente, no solo al coste de las hipotecas, sino también al incremento de la exigencia por parte de los bancos en cuanto al perfil de riesgo se requiere. En este sentido, Gradual Homes presenta una alternativa real muy atractiva para poder acceder a una propiedad por medio del alquiler con derecho a compra.

La subida de tipos afecta el acceso a las hipotecas en España Con la agresiva política de subida de tipos para controlar el IPC, las consecuencias para el sector inmobiliario no se hacen esperar. Y se espera que la situación no mejore dado que, según expertos, el BCE requerirá aplicar más subidas de tipos próximamente. Este escenario, donde la inflación y el miedo imperan en medio de la sociedad, han provocado que los intereses hipotecarios hayan aumentado de forma descontrolada y que existan menos oportunidades de obtener créditos de las entidades financieras. Debido a este encarecimiento de la financiación, las operaciones de compraventa en el mercado inmobiliario han caído al suelo, dificultando mucho más el acceso a nuevas hipotecas.

No obstante, en medio de ello, aún es posible acceder a una propiedad por medio de soluciones como las que aporta la Gradual Homes. Esta empresa del Grupo Pryconsa facilita adquirir la vivienda de sus sueños sin necesidad de hipoteca inicial por medio del alquiler con derecho a compra.

Cómo adquirir una propiedad con Gradual Homes Ante la dificultad de adquirir una vivienda hoy en día y con el escenario económico que preocupa a muchos españoles, Gradual Homes ofrece servicios que representan una luz para quienes quieren ser propietarios.

Esta compañía permite que sus clientes solo entreguen un 5 % de la entrada inicial, en lugar del 20 % exigido tradicionalmente, además de eliminar los gastos de tramitación y compraventa iniciales. El programa Gradual Homes permite disfrutar de la vivienda desde el primer momento en alquiler, mientras se ahorra hasta el 30 % alquiler mensual. De esta forma, Gradual Homes facilita que el cliente pueda acceder a una vivienda en propiedad en un máximo de 7 años, mientras ya disfruta de la vivienda en alquiler.

Como especialista en el sector, esta empresa ofrece grandes ventajas, como la oportunidad de que el usuario pueda seleccionar la vivienda que desee adquirir y así su equipo de profesionales realizará las gestiones necesarias para poder adquirirla mediante el alquiler con derecho a compra. Por otro lado, establecen un alquiler sin subidas inesperadas y con un precio futuro prefijado, para evitar problemas económicos al cliente.

En definitiva, Gradual Homes cuenta con la experiencia y los profesionales necesarios para conseguir una oportunidad real de obtener la propiedad que tanto desean, haciendo uso del alquiler con derecho a compra en Madrid.