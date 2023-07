Albergrass, fabricante español de césped artificial

El mercado del césped artificial ha crecido de manera notable en los últimos años, lo cual no solo se refleja en el ámbito doméstico, sino también en instituciones deportivas y espacios públicos. Según las estimaciones a nivel mundial, el sector registrará una tasa de crecimiento anual compuesta superior al 11 % en el período comprendido entre 2022 y 2027.

En gran medida, ello se debe a los beneficios que aporta dicha superficie, de gran durabilidad frente al paso del tiempo y con buena resistencia ante las inclemencias climáticas, además de por su facilidad de mantenimiento.

Una empresa especializada en la fabricación y distribucion de césped artificial en Alicante es Albergrass. La misma cuenta con una extensa trayectoria en España, además de ser referente en muchos mercados internacionales.

Césped artificial de alta calidad El sello distintivo de Origen Español que posee Albergrass, certifica la experiencia de más de quince años en la producción de césped artificial en el territorio nacional. El origen de su fabricación asegura la calidad del proceso productivo y la distinción del producto. A sus espaldas se suma una extensa tradición industrial textil de más de cuatro generaciones, que paso a paso ha logrado posicionar a Albergrass como un referente en el sector, alcanzado un gran prestigio por la calidad, durabilidad y prestaciones de sus productos.

Una clave de ello es el uso de la tecnología Instant Recovery®, que ofrece una mejor recuperación del césped a la pisada. Esto permite que este último no pierda su verticalidad con el paso de los años.

Otro punto a destacar es la solución Feelgood®, con la cual la superficie del césped se calienta menos. Dicha tecnología refracta la luz solar y disipa el calor hacia la atmósfera.

A ambas se suman las soluciones Natural Look®, para lograr un efecto más real, Static Free®, con la cual se consigue que el césped sea antiestático, y Atmös®, la tecnología que mejora la calidad del aire, desinfecta y reduce considerablemente la limpieza de la superficie.

Amplia gama de productos Muchos son los beneficios por los que el césped artificial resulta más óptimo que el natural, tomando en cuenta que este último implica una mayor inversión, más tiempo de cuidado y de forma frecuente sufre la aparición de plagas. Por eso, desde Albergrass, ofrecen una amplia gama de productos para distintos usos y aplicaciones, adaptándose así a los más exigentes requerimientos de los clientes.

Uno de los segmentos más destacados es la vivienda particular y el hogar. En el mismo, se puede instalar césped artificial en una terraza, patio, balcón, ático y jardín.

También se ofrecen productos aptos para diversos deportes, como fútbol, pádel, tenis, golf, gimnasio y multideporte, es decir una superficie versátil que se adapta fácilmente a cualquier tipo de práctica.

El valor agregado que consolida a Albergrass como una firma de confianza es la garantía por escrito de hasta nueve años que ofrece a sus clientes. Esta contempla la fabricación de origen español y el mantenimiento del color del producto durante un período de tiempo determinado.