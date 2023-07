Clínica Jaime I de Catarroja, expertos en reconstrucción de ligamento cruzado anterior

La reconstrucción de ligamento cruzado anterior es una cirugía muy popular en el mundo del deporte. Dicho ligamento es uno de los cuatro principales que sostiene la rodilla y, en algunos casos, se puede desgarrar completamente debido a una lesión. Cuando esto sucede, la mayoría de los pacientes se someten a una reconstrucción para volver a disfrutar de una vida normal.

En la Clínica Jaime I de Catarroja llevan a cabo esta cirugía. Este centro médico, ubicado en Valencia, cuenta con un equipo de cirujanos altamente capacitados, con amplia experiencia en la realización de procedimientos quirúrgicos complejos.

Lesiones en el ligamento cruzado anterior El ligamento cruzado anterior tiene la función de evitar que la tibia se desplace hacia adelante en relación con el fémur. Además, se encarga de mantener la estabilidad rotacional de la rodilla.

Las lesiones en esta zona del cuerpo suelen estar relacionadas con deportes y actividades físicas que requieren cambios bruscos de dirección, aterrizajes y saltos; o bien, pueden darse por golpes directos en la pierna. Otra de las causas frecuentes de lesión en este ligamento son los accidentes automovilísticos o las caídas.

Dependiendo de la gravedad de la lesión ocasionada, la actividad del paciente y sus expectativas, se puede realizar un tratamiento quirúrgico o no quirúrgico. Ambas opciones se enfocan en reducir los síntomas y recuperar la funcionalidad de la rodilla.

¿Qué tipo de intervención debe realizarse según cada caso? Cuando el caso es leve, generalmente, con un tratamiento no quirúrgico es posible revertir los efectos de la lesión. Este incluye la administración de medicamentos para reducir la inflamación y el dolor, fisioterapia enfocada en fortalecer los músculos de la rodilla y mejorar la movilidad. Otra alternativa es el uso de rodilleras o soportes que ayuden a reducir la tensión en el ligamento.

No obstante, las lesiones graves suelen requerir una intervención quirúrgica. En este caso, la cirugía de reconstrucción de ligamento cruzado anterior se presenta como una de las mejores alternativas. Gracias a esta, después de la recuperación, los pacientes tienen altas probabilidades de volver a realizar actividades físicas de alto impacto.

El procedimiento puede realizarse por medio de cirugía artroscópica o, si el caso es muy complejo, mediante cirugía abierta. Para realizar la cirugía artroscópica se realizan pequeñas incisiones en la rodilla y se emplea un aparato llamado artroscopio. Este sirve para visualizar el interior de la articulación y realizar la reconstrucción del ligamento. Por su parte, la cirugía abierta requiere una incisión más grande y se reconstruye la zona afectada utilizando un injerto.

La Clínica Jaime I de Catarroja es uno de los lugares más recomendados para la reconstrucción de ligamento cruzado anterior. Los médicos que componen su plantilla cuentan con una amplia experiencia y aplican técnicas avanzadas para garantizar el éxito de la cirugía.