Cómo las empresas pueden llegar a una audiencia más amplia con la solución de Leaddesk en la nube

El objetivo de cualquier empresa es captar un potente porcentaje de clientes para vender de forma masiva un producto o servicio determinado. Para tal fin, pueden recurrir a diferentes métodos, entre ellos el telemarketing, una técnica de ventas que tiene la particularidad de llegar directamente al consumidor a través de diversos canales tradicionales como el correo directo, las llamadas y sms. Ciertamente, esta metodología es menos popular que las técnicas de marketing digital, no obstante, se sigue considerando hoy en día como una herramienta poderosa para llegar a los prospectos. Para implementar dicha técnica, se puede acudir a empresas como Leaddesk, una solución en la nube de call center para equipos de ventas y atención al cliente.

Por qué apelar al telemarketing Las campañas de telemarketing son una estrategia que se utiliza para promocionar productos o servicios directamente a los consumidores. En lugar de esperar a que los clientes potenciales encuentren un negocio en línea, las empresas pueden tomar la iniciativa y enviar mensajes directamente a través de los canales ya mencionados.

En ese sentido, una de las principales ventajas de la estrategia en cuestión es que permite a las compañías de cualquier tamaño y sector llegar a una audiencia más amplia. Es preciso mencionar que este método es muy comparado con los implementados en el marketing digital. De hecho, muchos se preguntan cuáles son las diferencias entre ambos. Por un lado, cabe acotar que las herramientas de marketing online pueden ser efectivas para llegar a una audiencia específica y bien definida, mientras que las campañas de telemarketing pueden ser más efectivas para llegar a aquellos que no están activamente buscando determinado producto o servicio.

Leaddesk ayuda a las empresas con sus estrategias de outbound marketing Como ya se dijo, Leaddesk es una empresa que ofrece soluciones completas en la nube de call center a las empresas que necesitan realizar campañas de ventas salientes (outbound).

Son varias las cosas que deben saber los negocios que tienen como propósito utilizar las soluciones de telemarketing. En primer lugar, los usuarios pueden elegir entre los ocho modos de marcador que pone a disposición Leaddesk para optimizar la eficiencia de las llamadas. Por otro lado, es posible realizar campañas de ventas basadas en datos usando el monitoreo en tiempo real y los informes históricos avanzados.

Es preciso saber que Leaddesk hace posible contactar a unos diez mil clientes adicionales de forma mensual. También Lo mejor de todo es que la plataforma es fácil de usar, lo que significa que los agentes de las organizaciones pueden realizar llamadas para ventas salientes desde el primer día de la contratación del servicio, ya que no requieren tener una experiencia previa.

Finalmente, hay que resaltar que el hecho de que la plataforma LeadDesk esté basada en la nube permite usarla desde cualquier navegador, en cualquier equipo y desde cualquier lugar con conexión a internet.