Carpintería Metálica Villanueva explica las ventajas de las puertas correderas de aluminio

Las puertas correderas de aluminio proporcionan diversos beneficios a las estancias donde son instaladas, desde estética hasta seguridad Carpintería Metálica Villanueva, líder en el sector de metal, explica los mayores beneficios de contar con una puerta corredera de aluminioy cristal en hogares, oficinas y otros espacios. El equipo siempre recomienda a sus clientes el aluminio para la fabricación de marcos y perfiles por las distintas propiedades que ofrece este material, como su ligereza, capacidad anticorrosiva, aporte a la eficiencia energética o diversidad en acabados, entre otros.

Entre las principales ventajas, se encuentra que estas puertas pueden ser hechas de cualquier tamaño, por lo que se adaptarán perfectamente a todas las estancias, ya sea para separar espacios o en una entrada o salida principal. En cuanto a los acabados, la apariencia dependerá completamente del gusto del cliente, pues hay quienes lo prefieren en imitación a madera y otros un acabado anodizado. Sin dudas, en cuanto a la estética, las puertas correderas de aluminio añaden una ilusión de espacio y aumentan el valor del inmueble, al generar un estilo único y distinguido.

Los espacios que se necesitan para la instalación de las puertas correderas de aluminio no son de gran tamaño, por lo que no hará falta remodelaciones extremas, simplemente se requiere saber el lugar donde serán instaladas para ajustar las dimensiones de la estructura. Son bastante discretas y tampoco requieren de un área adicional para abrir o cerrar, ya que ellas mismas se deslizan entre sí sobre los rieles, por lo que se puede aprovechar el espacio para decoración y otros elementos.

Son ligeras, por lo que cualquier persona puede abrir con facilidad sin hacer mayor esfuerzo. Además, son resistentes a las inclemencias del clima, anticorrosivas, no generan óxido, mientras que requieren un mínimo de mantenimiento, con tan solo un paño húmedo que no deje fibras para eliminar manchas del cristal y polvo, un pequeño cepillo para sacar restos de suciedad de los rieles y rodillos, y ocasionalmente algún lubricante para que los carriles por donde se desplazan las puertas se mantengan suaves, es más que suficiente.

El ruido exterior también se reduce de forma significativa, gracias a los sellos utilizados entre el vidrio y el marco de aluminio. Aquí radica el uso de materiales de alta calidad como los utilizados por el equipo de Carpintería Metálica Villanueva. En torno al tema de eficiencia energética, las puertas correderas de aluminio bien fabricadas y con rotura de puente término no permiten que el frío o calor escapen, reduciendo el uso desmedido de aires acondicionados y aparatos de calefacción.

La seguridad para la familia es otro gran beneficio de contar con una puerta corredera de aluminio, pues bloquea el paso hacia ciertas zonas que pueden ser peligrosas para algunos miembros, como son las escaleras o balcones para los pequeños y mascotas. Las puertas correderas pueden contar con mecanismos de seguridad de tipo cilindro, gancho y además se puede implementar un sistema de sensor de movimiento. Por otro lado, es importante que los sistemas de sujeción y bloqueo estén bien instalados, no presenten desgastes y sean de calidad para evitar accidentes.

La instalación de una puerta corredera no suele costar mucho, pero dependerá de las dimensiones y complejidad del lugar donde será instalada. Este trabajo debe ser realizado por profesionales, como la plantilla conformada en Carpintería Metálica Villanueva, para garantizar resultados óptimos, seguros y duraderos.