Integrar software LOTO y permisos de trabajo en una sola aplicación, con For Easy Work

For Easy Work es una empresa especializada en consultoría de seguridad, salud y prevención de riesgos laborales. Por ello, trabaja basándose en la transformación de la cultura preventiva en los mandos medios de las compañías y en el desarrollo de soluciones informáticas. Uno de sus productos es AsseLOTO, un software de aislamiento, bloqueo y etiquetado.

Este software LOTO nace para atender requerimientos específicos de sus clientes en los procedimientos Lock Out Tag Out más complejos y relacionados con el mantenimiento de equipos de trabajo e instalaciones. Otro miembro de su portafolio es AsseWorks, un software permisos de trabajo, que aporta movilidad a la aplicación de los procedimientos LOTO integrándolos con su solución digital de Permisos de trabajo.

Mayores posibilidades con la digitalización en procesos de seguridad Las siglas LOTO se refieren a la expresión anglosajona Lock Out Tag Out, que se vincula a los programas de aislamiento, bloqueo y etiquetado de energías peligrosas y desde hace años son indispensables en todo trabajo de mantenimiento.

Lo que permite AsseLOTO es proporcionar una interfaz sencilla e intuitiva que digitaliza todo el proceso, disminuyendo así los errores y aumentando la productividad, y aportando una solución de futuro para la Gestión del Cambio, implementando de modo ágil y automático cualquier cambio derivado de modificaciones de centros de control de motores, racks de tuberías y válvulas, etc. adaptando los procedimientos de manera instantánea y creando una trazabilidad de todas las modificaciones.

La integración de AsseLOTO y AsseWorks es un paso más, al digitalizar todo el proceso de consignación y bloqueo en campo, con una trazabilidad en tiempo real de cada equipo, energía y punto de corte consignado, además de quienes son el autorizador y el ejecutante de la consignación.

Ventajas de la integración de los software de LOTO y AsseWorks Joaquín Fernández Fernández asegura que la integración de ambos software tiene varias ventajas para la organización. La primera de ellas es la agilización de los procesos, ya que manejar cada uno por separado, puede resultar en una duplicación de esfuerzos. También reduce la complejidad en los procesos documentales y administrativos, mejora de la gestión del tiempo de los responsables y en consecuencia disminuye costes.

La combinación de estas herramientas hace posible un único punto de acceso desde cualquier dispositivo conectado a internet. La interfaz es muy sencilla y la información en tiempo real está disponible permanentemente para todos los involucrados. Al mantener centralizada la información, se puede hacer un seguimiento más óptimo a los procedimientos de seguridad.

For Easy Work explica que una mayor supervisión permite un mejor control de todos los procesos, lo que minimiza cometer errores. Esta posibilidad se refuerza por el hecho de que es posible el registro y el análisis de los datos vinculados con los procedimientos. Al observar el comportamiento histórico del Lock Out-Tag Out y los permisos de trabajo se pueden identificar los puntos débiles y gestionar los correctivos.