Solar Placa se ocupa de la instalación de paneles solares

La energía solar es una de las fuentes de energía más limpias, además de renovable e inagotable, que se obtiene a través de la radiación electromagnética proveniente del sol. No obstante, para poder aprovechar esta energía, es necesario realizar una instalación paneles solares.

Razones para instalar paneles solares Los paneles solares están compuestos por células fotovoltaicas que transforman la luz solar en electricidad de corriente continua durante el día. Entre las ventajas que brinda la instalación de paneles solares en el hogar está el ahorro significativo, de incluso hasta el 80 %, en la tarifa de energía eléctrica.

Además, al tratarse del uso de energía renovable, las placas solares ayudan a disminuir la huella de carbono y a evitar la emisión excesiva de gases de efecto invernadero, siendo de gran ayuda para el medio ambiente.

La luz solar está disponible en todo el planeta, por lo que el uso de los paneles solares puede aprovecharse incluso en las regiones y zonas más remotas, donde no hay otras opciones más allá de la instalación de un sistema de paneles solares para que funcione autónomamente.

Por último, su ciclo de vida suele estar entre los 20 y 30 años, por lo que no requieren de mucha limpieza o cuidados, lo que puede significar, a largo plazo, un notable ahorro para el bolsillo.

Proceso de instalación de paneles solares Instalar paneles solares es todo un proceso, el cual requiere de mucha dedicación y, especialmente, conocimiento en el área. El primer paso antes de proceder con el proceso de instalación es la ubicación de los soportes de los paneles sobre la cubierta, cuya estructura variará dependiendo de la tipología e inclinación de la misma.

Después de haber ubicado la estructura, se debe fijar a la cubierta, que variará de acuerdo a la función de la cubierta sobre la que será anclada, y ubicar sobre ella los paneles fotovoltaicos.

Finalmente, se realiza la conexión del sistema con el inversor y, seguido de ello, la conexión del inversor al cuadro eléctrico para que los paneles solares funcionen en su totalidad y sin ningún tipo de inconveniente.

