Quita Deudas, el despacho jurídico de referencia en la Ley de la Segunda Oportunidad, logra la cancelación de una deuda de 300.000€ en Cádiz

La Ley de la Segunda Oportunidad es un recurso legal que permite renegociar o, incluso, cancelar todas las deudas de autónomos, particulares y empresarios. Para acogerse a este instrumento legal es recomendable contar con la asesoría de profesionales jurídicos especializados en la materia, quienes se encargarán de llevar buen término el proceso garantizando el éxito de la solicitud. Recientemente, se registró un nuevo caso de éxito de Quita Deudas a favor de una vecina de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

La firma Quita Deudas logra nuevo éxito con la Ley de la Segunda Oportunidad Hasta la fecha, los especialistas de Quita Deudas han logrado el éxito en la totalidad de los casos que han presentado. Con más de 30 millones de euros exonerados en deudas de clientes, una vez más, la firma ha conseguido un nuevo éxito con la Ley de Segunda Oportunidad. Se trata de una mujer de Cádiz que tenía una deuda de 300.000 euros.

La deuda fue adquirida con su entonces marido tras el cierre de un negocio por la crisis, lo que provocó que el matrimonio se separase. Por esta situación, la mujer no podía contratar servicios a su nombre, como telefonía, tarjetas o agua y luz, y debido a que ella no conocía la Ley de la Segunda Oportunidad, sufrió graves problemas de depresión al no ver una salida. Incluso abogados de oficio le negaron que pudieran ayudarle.

Por suerte un día conoció esta Ley, y para solucionar esa situación se puso en manos de profesionales jurídicos y financieros especialistas, y el resultado fue un nuevo caso de éxito de Quita Deudas, que, a pesar de ser un caso muy complejo por la cuantía de la deuda, logró la cancelación total y absoluta de la misma, paralizando todos los embargos desde el primer momento y devolviéndole la libertad financiera después tras eliminar 300.000 € en deudas.

Requisitos para solicitar la representación de la firma Para contar con la asesoría legal de los expertos de la firma Quita Deudas, especializada en exclusiva en Ley de Segunda Oportunidad, se debe cumplir con una serie de requisitos para poder acogerse a esta Ley. El primero de ellos es ser persona física en situación de insolvencia. El cliente debe haber actuado de buena fe, no haberse acogido a la Ley de Segunda Oportunidad durante los 10 años anteriores, ni haber sido culpable de delitos socioeconómicos como el fraude y la estafa.

Con solo cumplir estos simples requisitos se pueden solicitar los servicios jurídicos y financieros de la firma Quita Deudas. Sus especialistas en exclusiva en Ley de Segunda Oportunidad están listos para defender y conseguir que se haga efectivo el derecho de sus clientes a un nuevo comienzo desde cero. En el sitio online de la firma especifican que cualquier persona puede solicitar una asesoría legal gratuita y sin compromiso, y ponen a disposición de cualquier interesado un formulario de contacto, números telefónicos y correo electrónico para contactar con ellos y, así, que cualquier persona pueda solucionar sus problemas financieros de forma fácil, rápida, segura y legal.