El fondo de inversión Hahn & Co. refuerza su alianza con Lutronic y adquiere todas sus acciones por más de 735 millones de dólares

Madrid, julio de 2023 – Lutronic PBS, fabricante especialista en dispositivos láser médico-estéticos, anuncia la consolidación de su alianza con una de las firmas de capital privado más grandes de Corea del Sur, Hahn & Company ("Hahn & Co."). Ambas entidades refuerzan así su posicionamiento de mercado con el fin de lanzar conjuntamente una oferta pública por todas las acciones restantes de la compañía, a cambio de una contraprestación total de 957.000 millones de wones (moneda oficial de Corea), cuyo equivalente en dólares supera los 735,9 millones.

De esta forma, Lutronic, con más de veinte años de historia, y un meteórico crecimiento internacional (el 40 % de sus ingresos procede de Estados Unidos y el 35 % de Europa y Oriente Medio), apuesta por este movimiento con el que prevé continuar en la senda de crecimiento y convertirse en el primer grupo mundial del mercado estético.

Precisamente, esta transacción responde a la intención del fondo de inversión Hahn & Co. por impulsar la actividad y presencia internacional de compañías coreanas. De hecho, Hahn & Co. es una de las firmas de capital privado más grandes de Corea, con más de 27.000 millones de dólares invertidos hasta la fecha, y Lutronic se convierte ahora en la trigésima cuarta inversión de Hahn & Co. en el país.

"La asociación con Hahn & Co. allana el camino para un futuro más brillante de Lutronic. Confío en que esta asociación acelerará el crecimiento de nuestra compañía y la consolidará como líder global en el mundo de la estética", ha declarado Haelyung Hwang, CEO de Lutronic.

Por su parte, Scott Sang-Won Hahn, CEO de Hahn & Co. asegura que “Hahn & Co. se complace en asociarse con Lutronic y su equipo para impulsar a la compañía en la siguiente etapa de su desarrollo. Lutronic es uno de los valores ocultos de Corea y tiene el potencial de convertirse en un líder mundial en su mercado”, subraya el directivo.

En España, el fabricante opera con la denominación Lutronic Powered by Seriderm (PBS) después de suscribir una alianza comercial con Grupo Seriderm, un líder en la distribución de equipamiento láser para tratamientos estéticos.