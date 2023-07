Las múltiples opciones en trampas para avispas de Productos Antiplagas

El tiempo en el que había que lidiar con insectos indeseables en las casas definitivamente quedó en el pasado. Esto se debe a que las personas disponen de una serie de armas para combatirlos. En el caso de las trampas para avispa, hay todo un arsenal.

Un ejemplo de ello es la variedad de artículos que se encuentran en la tienda online Productos Antiplagas. Son métodos efectivos para combatirlas de manera eficaz, conformados por equipos de última tecnología, químicos atrayentes y cebos. Son aliados especialmente útiles en temporadas calurosas como el verano que acaba de comenzar.

Lidiar con avispas en casa Productos Antiplagas es un e-commerce que ofrece las opciones más modernas para el control de todo tipo de animal indeseable en casa o empresa. Su catálogo incluye productos para combatir desde ácaros hasta termitas, insectos voladores, roedores y xilófagos. También venden artículos para proteger a perros y gatos del ataque de parásitos como pulgas o garrapatas.

Sobre las avispas, señalan que cuando aparecen en un entorno, generalmente lo hacen buscando proteínas, azúcares o agua para hidratarse. Por eso, siempre se recomienda no dejar alimentos a la intemperie, cuyo olor pueda ser percibido por estos voladores. La aparición de uno solo de estos insectos puede ser el preámbulo a la llegada de más y la conformación de una colonia.

El peor de los problemas de lidiar con las avispas es la posibilidad de sufrir picaduras, especialmente cuando las víctimas son pequeños, mayores o personas alérgicas. Por eso, es mejor evitar combatirlas con métodos anticuados o ‘cuerpo a cuerpo’, ya que son insectos que se defienden muy bien ante una amenaza.

Muchas opciones en trampas para avispas Los expertos de Productos Antiplagas señalan que poseen en su stock muchas opciones para repeler de forma efectiva la presencia de avispas. Las trampas más básicas son los dispositivos de plástico en forma cilíndrica que se usan con cebo. Son 100 % seguras, reutilizables y muy económicas. Otra opción son las trampas con forma de frutas que también utilizan atrayentes.

En la gama alta se encuentran las trampas para capturar insectos que sirven no solo para las avispas, sino también para mosquitos y otros voladores. No requieren el uso de químicos y atraen a las plagas con fluorescentes especiales de luz ultravioleta. En su interior, hay unas potentes placas adhesivas que impiden al insecto volver a salir.

Otra alternativa completamente higiénica, sin electrocución ni ruidos son las trampas tipo sobremesa o mural. Funcionan también con luces especiales que atraen a los insectos y quedan atrapados con placas adhesivas. Por el lado de los químicos, los expertos de Productos Antiplagas señalan que existe una nueva generación de atrayentes y cebos más efectivos que nunca. Lo mejor es que todos son productos accesibles que cualquier familia se puede permitir.