Herramientas digitales para potenciar las ventas en el sector de la restauración como la fidelización de clientes, con Loyapp

El sector de restauración es un mercado cada vez más competitivo, lo cual supone un reto para algunos negocios. Sin embargo, hoy en día, existen diversas herramientas digitales que ayudan a potenciar las ventas de los restaurantes, a ganar mayor visibilidad y a conseguir fidelización de clientes frecuentes.

Desde Loyapp aseguran que “fidelizar clientes es hasta 7 veces más rentable que captar clientes nuevos”, lo cual es posible de manera sencilla a través de su aplicación móvil, que cuenta con las funcionalidades necesarias para aumentar las ventas de los negocios, manteniendo siempre conectados y motivados a los clientes habituales.

La transformación digital en la restauración El sector de restauración se enfrenta a un gran y nuevo reto, y es la digitalización. Muchos dueños de restaurantes han decidido revolucionar el mercado al incluir herramientas digitales que les permitan conocer más sobre sus clientes, comunicarse en tiempo real o automatizar sus procesos de atención y de ventas.

No obstante, la principal misión de estos es multiplicar los ingresos y hacer su negocio más rentable en el tiempo. Pero, para lograrlo, no solo basta con tener un restaurante bien ubicado u ofrecer un exquisito menú, sino conocer mejor a los clientes, su perfil, preferencias y necesidades.

En la actualidad, diversos restaurantes premian la fidelidad de sus clientes a través de recompensas, como tarjetas de fidelización, sorteos, cupones de descuento, etc.

Por su parte, las herramientas digitales no solo sirven para emplear tareas logísticas, contables o laborales en los restaurantes, sino que también pueden ser muy óptimas y funcionales para generar una fidelización con el usuario, garantizando un contacto más directo y personalizado, especialmente en un mundo donde las sugerencias y las compras de comida se realizan desde un dispositivo móvil.

Restaurantes disfrutan de los beneficios de Loyapp Atraer a nuevos clientes resulta ser la tarea más fácil, lograr que estos elijan siempre al mismo restaurante y que lo visiten frecuentemente, sí es una tarea difícil. Por esta razón, la fidelización de clientes es clave para los restaurantes, ya que los clientes habituales son los más rentables y los más propensos a recomendar el negocio de comida con amigos o familiares.

Con un programa de fidelización en formato digital se puede conocer mejor a los clientes y seguir en contacto con ellos. Y es precisamente en esta etapa, donde entran en juego las herramientas digitales.

Loyapp es una aplicación para restaurantes que ayuda a los mismos a fidelizar con sus clientes, ofreciendo una plataforma digital para móviles en la que los usuarios pueden recibir notificaciones de descuentos en comida, interactuar, buscar información del restaurante y recibir tarjetas de puntos, como recompensa a su fidelidad.

La aplicación ya se ha vuelto muy popular entre diversos restaurantes locales, los cuales han evidenciado cómo a través del uso de las plataformas digitales y una buena estrategia de fidelización, pueden conseguir una mayor visibilidad de su negocio, facilitar la gestión interna, mejorar la comunicación, conocer mejor a sus clientes e incrementar sus ventas; todo ello de una forma sostenible y adaptable a las nuevas generaciones.