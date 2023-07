Asesoramiento experto para salir del CIRBE, con CIRBE Online

La Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) es un fichero administrativo que contiene información sensible sobre las deudas y obligaciones que las personas y empresas mantienen con las entidades financieras del país.

Figurar indebidamente en esta base de datos que refleja la solvencia financiera del titular, aunque no represente en sí un registro de morosos, supone una dificultad futura a la hora de solicitar préstamos, hipotecas o condiciones de financiación.

Por tal motivo, la plataforma CIRBE Online ayuda a los usuarios a salir del CIRBE y a interponer demandas contra entidades o compañías por inclusión indebida.

Salir del CIRBE con un servicio premium La CIRBE, si bien tiende a procesar datos e informaciones que están emparentadas con la solvencia financiera, no está considerada en su esencia como un "fichero de morosos". Esta base de datos gestionada por el Banco de España recoge registros que exhiben los riesgos asociados a personas físicas y jurídicas en préstamos, créditos o avales, sin necesidad de que estos estén impagados.

De esta manera, el servicio público procura que las entidades bancarias e intermediarios crediticios cuenten con una herramienta de evaluación del endeudamiento de quienes les solicitan financiación. En casos de información inexacta o incorrecta, el artículo 65 de la Ley 44/2002, publicada en el BOE, permite al afectado requerir la rectificación o cancelación a la entidad declarante, formular la reclamación ante la central bancaria nacional o, incluso, acudir directamente a la vía judicial.

En este marco, el equipo profesional que compone CIRBE Online brinda un servicio premium de ayuda a aquellos usuarios que reclamen haber sido incluidos dentro del fichero administrativo sin tener obligaciones dinerarias o deudas pendientes. La plataforma, en primera instancia, analiza el informe de la base de datos y avanza en la cancelación inmediata de la deuda.

Para hacer que una obligación ya no figure más en el registro, resulta necesario justificar su inexactitud o presentar el comprobante que acredite la cancelación de la misma. Para tal fin, CIRBE Online asigna un experto que asesora a los particulares y empresas en todo el proceso de solicitud del informe. Asimismo, el servicio del sitio garantiza una salida definitiva o temporal del CIRBE e, incluso, se compromete a devolver el dinero si la solución no es satisfactoria.

Gestiones por inclusión indebida en la CIRBE La plataforma dispone de un equipo de abogados especializados en la interposición de demandas y en la solicitud de indemnizaciones ante compañías responsables de inclusión indebida en la base de datos.

La inscripción indebida tiende a comprender circunstancias tales como importes erróneos de deudas, reclamación de desacuerdo, errores de procedimiento, falta de notificación, intereses abusivos, etc.

En este tipo de casos, los letrados especializados de CIRBE Online obran sin coste alguno durante el proceso –percibiendo un porcentaje de la indemnización–, con el fin de lograr resarcimientos económicos satisfactorios para los clientes perjudicados.