¿Cómo evitar un embargo por las deudas de la mano de Quita Deudas?

El embargo por las deudas es un problema muy frecuente al que se enfrentan muchas personas en alguna etapa de sus vidas. Esto les ocurre cuando tienen una situación financiera débil que no les permite cubrir sus necesidades, viéndose en la obligación de solicitar préstamos y créditos que, a la larga, no pueden pagar debido a los altos intereses. Cuando se llega a la situación de embargo, se ponen en peligro los bienes y propiedades del deudor. Además, todo se complica si este está casado o casada. Afortunadamente, existe una alternativa legal. Se trata específicamente la Ley de la Segunda Oportunidad, a la cual es posible acogerse con la ayuda de especialistas como el equipo del despacho jurídico Quita Deudas, que trabaja a nivel nacional.

Embargos por las deudas y su impacto en el matrimonio Los embargos por las deudas son un hecho serio que genera gran desesperación. Lo peor de todo es que dicha situación no solo afecta a nivel individual, sino también a nivel familiar. Y es que, si dos personas están casadas, o una es avalista de la otra, o según el tipo de deuda, es posible que un miembro de la pareja, a pesar de estar pagando su parte de la deuda, sufra embargos si el otro miembro no cumple con su parte. Es decir, hay deudas compartidas que, si terminan en un embargo, pueden generar tensiones emocionales y poner en grave riesgo la estabilidad del hogar por la sensación de desigualdad. Cuando esto pasa, es fundamental buscar una solución legal como la Ley de Segunda Oportunidad.

Esta Ley es una herramienta legal creada para ayudar a las personas que se encuentran endeudadas. Quienes se acogen a este instrumento legal tienen la posibilidad de reestructurar las deudas, establecer un plan de pagos viable y cancelar por completo sus deudas. Lo más destacable es que, con solo acogerse a esta Ley, incluso antes de que se termine el procedimiento, ya se paralizan los embargos actuales y no se pueden ordenar embargos nuevos.

Para optar por la mencionada ley hay que seguir un proceso. En primer lugar, se debe contratar a un abogado especializado en esta área para que evalúe la situación y presente una solicitud adecuada ante las instancias legales. Después se presenta la demanda y el juez puede solicitar la negociación con los acreedores para que haya una renegociación de las deudas para cancelar una parte de las mismas y cubrir el resto con un plan de pagos, o eliminar por completo la deuda de la persona que se acoge a la Ley.

Para gozar de dicha legislación, hay que cumplir con algunos requisitos, entre ellos, ser persona física (particular o autónomo), comprobar que hay insolvencia, ser un deudor de buena fe y no tener antecedentes por delitos socioeconómicos.

