Estos productos comparten el mismo beneficio, combaten la deshidratación de piel y cabello

Comienzan las vacaciones de verano y eso significa incrementar las horas fuera de casa y de la oficina. La época más esperada del año ha llegado, y ya no hay pereza que valga para hacer y deshacer maletas, poner mil lavadoras de bañadores mojados o incluso de leer todos aquellos libros que se han dejado pausados durante el año.

Sin preocuparse por otras cosas que no sean rebajar los niveles de estrés y recuperar la energía invertida, ahora nuevos factores son los que alterarán el estado natural de la piel y cabello. El exceso de horas al sol, la sal de la playa y el cloro de las piscinas, se posicionan como los enemigos de la hidratación de las células. Es por ello que, en esta época del año, es necesario dedicar especial atención a mantener la hidratación a raya y que no se eche a perder todo el esfuerzo que se le dedica durante el año para conseguir un pelo y piel saludables.

Antes de comenzar con las tan deseadas vacaciones, los expertos en peluquería recomiendan siempre ponerse en manos del profesional de confianza de cada uno. Ellos serán capaces de hacer un estudio detallado del cabello y de poder asesorar para poder mantener un cabello impecable sin preocupaciones este verano. Los salones Llongueras cuentan con el exclusivo tratamiento “Ultimate Repair”, un innovador proceso que combina una de las mejores gamas de productos con la última tecnología, y todo ello en las manos de los estilistas de Llongueras. Repara el cabello por dentro y por fuera y ayuda a revertir el daño capilar en tan solo 90 segundos.

Una exclusiva fórmula compuesta por Alpha-Hydroxy-Acid (AHA) y por Omega-9 capaces de reconstruir, recubrir la superficie y rellenar la cutícula para crear una barrera protectora.

Gracias a ello, consiguen grandes resultados que aportan un brillo espectacular, además de una nutrición intensiva con una textura muy sedosa.

Las afortunadas que ya están en su ansiado destino vacacional, que no se preocupen, todavía están a tiempo. Pueden conseguir un producto de hidratación para el cabello cómodo y de fácil acceso, la mascarilla Baume de Soin de Franck Provost a la venta en Primor o la Intense Hydrate Masque de REF. Un imprescindible en la rutina de cuidado de cabello que cuida y repara gracias a sus principios activos que se depositarán en la fibra capilar para un brillo y acabado sublime. Sin embargo, si se quiere simplificar el ritual de belleza, se puede optar por el Go Style Nutri Sérum de Jean Louis David. Un "must have" para llevar siempre en el bolso o capazo de playa, capaz de nutrir, proteger y disciplinar los cabellos.

Una vez dominada la melena, la piel del rostro se convierte en otra de las inquietudes más frecuentes en verano. La protección solar se convierte en un imprescindible para mantener la piel sana y radiante a corto y largo plazo. Es importante antes de tomar la decisión de compra, encontrar aquellos que mejor se adapten a las necesidades reales de la piel.

El fotoprotector SPF 50+ BB CREAM de Ocean by Mar Saura es todo lo que se necesita este verano y es que su fórmula multivitamínica ofrece protección y un cuidado preventivo eficaz frente al eritema y el envejecimiento fotoinducido de la piel causado por las agresiones medioambientales, gracias a su alta protección de amplio espectro frente a los rayos UVA y UVB. Un dos en uno imprescindible para todos los destinos vacacionales.

Dentro de los imprescindibles que se deben incluir en la rutina de belleza este verano, una crema hidratante ligera pero nutritiva. Porque sí, una buena hidratación no está relacionada con una textura densa o untuosa. La crema AM + PM / CREMA OXIGENANTE de GlowFilter proporciona una acción hidratante 3D de larga duración, purificante y antioxidante de rápida absorción y acabado fresco en contacto con la piel.

Cuidarse por dentro es igual de importante, por eso con pequeños gestos se puede seguir potenciando la salud incluso estando de vacaciones. Los suplementos naturales, sin azúcar, de Chic&Love ayudan a complementar las vitaminas necesarias para seguir cuidando desde dentro cabello, uñas y piel.

¿Y si la piel ha sufrido más de lo esperado? Desde ENEA Clínica proponen un tratamiento eficaz para reponer los liposomas perdidos por la pérdida de hidratación. Con tan solo 45 minutos, el rejuvenecimiento facial con ácido hialurónico consigue un efecto de hidratación intensa y un aumento de la elasticidad de la piel, aportando luminosidad y suavidad en las zonas afectadas.

Combatir la pereza y seguir cuidándose en verano para seguir manteniendo los resultados obtenidos durante el año. Todos estos productos se convertirán en aliados para mantener a raya la deshidratación y no perder la belleza y salud natural de piel y cabello. Con todas estas recomendaciones, no hay que esperar más para conseguir grandes resultados a la vuelta.