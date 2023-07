La digitalización de los permisos de trabajo por For Easy Work

La transformación digital en el interior de las organizaciones ha llegado para quedarse. Mayor flexibilidad, la optimización de las tareas, la mano de obra, la reducción de costes y un mayor enfoque estratégico son parte de las ventajas palpables. También lo son el mejor resguardo de la información y la posibilidad de la gestión remota.

En este contexto dinámico, la firma For Easy Work, especializada en Seguridad y Salud informó que incluso la digitalización de los permisos de trabajo es una realidad gracias a su app permisos de trabajo, y mejora la información y comunicación de riesgos, aumentando el compromiso de las personas que organizan y controlan estos trabajos de mayor riesgo.

Qué hace AsseWorks por la digitalización de los permisos de trabajo AsseWorks es una herramienta informática con la que se controlan y supervisan todas las fases que implica la autorización de trabajos bajo el procedimiento de permisos de trabajo. Con esta solución digital, las organizaciones podrán crear flujos de información de manera automática. Esto mantendrá informada a todos los departamentos afectados de las decisiones vinculadas a estos permisos con notificaciones en los teléfonos móviles y mensajes a su buzón de correo.

Lo mejor de todo es que es una aplicación que se puede controlar desde un móvil o tablet. Con ello, se facilita la consecución de firmas y la toma de decisiones para todos los responsables de conceder y habilitar esos permisos de trabajo. Adicionalmente, con la aplicación se puede controlar en todo momento el estado de permiso, hacer mediciones de la atmósfera de trabajo o paralizar/interrumpir trabajos cuando surjan peligros.

For Easy Work dice que ha apostado por AsseWorks como su respuesta digital. Este software permisos de trabajo es el resultado de la experiencia real de todos sus clientes, y en el diseño de la aplicación con casi 5 años de desarrollo y utilización, se han tenido en cuenta las casuísticas reales a las que las organizaciones se enfrenta cuando abordan la implantación de los permisos de trabajo como una herramienta de gestión.

Gracias a esta herramienta se podrán realizar análisis de inteligencia de negocio, guardando un historial sobre los riesgos, medidas preventivas y personas responsables, tipos de trabajos con riesgo, frecuencia de los mismos, duración de las tareas y aspectos relativos al tipo de medidas necesarias y poder determinar las necesidades de competencia y formación de la organización.

Ventajas de la digitalización de los permisos de trabajo Según la firma For Easy Work, el uso de AsseWorks trae consigo varias ventajas para las empresas. Esta herramienta de gestión facilita a los mandos medios y responsables la toma de decisiones sobre el personal. Particularmente, en lo relacionado con el tipo de permiso a otorgar o las medidas de protección y prevención más adecuadas.

La aplicación tiene la capacidad de hacer seguimiento del desarrollo de las tareas más peligrosas. También informa en tiempo real las tareas que están abiertas en cada área de trabajo. Los portavoces de la firma informan que con esta tecnología se puede procesar la asignación de medidas a personas concretas, de modo que cada responsable firme por aquellas medidas que son solo objeto de su responsabilidad.

Es una importante ayuda para reducir los procesos burocráticos dentro de las organizaciones, y especialmente para la mejora de la comunicación y coordinación, reduciendo tiempos de preparación de estos documentos, ya que agiliza todo lo relacionado con recepción y recolección de firmas. También ahorra tiempo en la notificación del permiso a todos los departamentos involucrados. La disposición inmediata de datos facilita las auditorías de seguridad periódicas que se realizan en cada organización.